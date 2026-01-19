Cuộc sống của 5 người giàu nhất thế giới năm 2016 giờ ra sao?

Thời gian gần đây, trào lưu “quay ngược thời gian”, nhìn lại 2016, đang phủ sóng các nền tảng mạng xã hội, khi người dùng toàn cầu cùng nhau hoài niệm về một thập kỷ trước.

Từ TikTok, Instagram đến Threads, người dùng nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Việt Nam, đồng loạt “quay ngược thời gian”, đăng tải hình ảnh cũ để so sánh sự thay đổi của bản thân sau 10 năm.

Theo Business Insider, 2016 được xem là năm rực rỡ của văn hóa đại chúng. Đó là thời điểm âm nhạc pop lên ngôi với những bản hit như Closer (The Chainsmokers), Love Yourself (Justin Bieber) hay Faded (Alan Walker). Thế giới khi ấy chưa bước vào đại dịch Covid-19, và mạng xã hội vẫn còn “thuần khiết”, chưa bị lấn át bởi nội dung AI.

Vậy bạn có tò mò về cuộc sống của những người giàu nhất 2016?

Business Insider nhận định, việc cả 5 người giàu nhất thế giới năm 2016 đều không còn giữ nguyên vị trí sau một thập kỷ không đơn thuần đến từ biến động kinh tế, mà phản ánh sự dịch chuyển trọng tâm giàu có toàn cầu từ các ngành truyền thống sang lĩnh vực công nghệ. Trong giai đoạn này, các tỷ phú nắm giữ cổ phần lớn tại những tập đoàn công nghệ có khả năng tăng trưởng theo cấp số nhân đã nhanh chóng vượt lên, khiến nhiều cái tên từng dẫn đầu bảng xếp hạng bị tụt lại dù tài sản vẫn tiếp tục tăng.

Bill Gates

Đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2016 là nhà đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates. Hiện tại, dù đã rời khỏi vị trí top 10, ông vẫn sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ USD . Suốt sự nghiệp, Bill Gates nổi tiếng chi hàng tỷ USD/năm cho việc từ thiện. Tháng 5/2025, Bill Gates và vợ thông báo sẽ tiếp tục quyên góp 200 tỷ USD trong 20 năm tới nhằm cải thiện cuộc sống trên khắp thế giới, đồng thời đóng cửa quỹ Bill & Melinda Gates vào năm 2045.

Amancio Ortega

Năm 2016, Amancio Ortega, nhà sáng lập tập đoàn Inditex, công ty mẹ của thương hiệu Zara đứng thứ hai thế giới với khối tài sản khoảng 73 tỷ USD. Sau 10 năm, tài sản của ông gần như tăng gấp đôi, lên khoảng 133 tỷ USD, song thứ hạng lại tụt xuống ngoài top 15.

Theo phân tích của Business Insider, sự tụt hạng này không phải vì Ortega nghèo đi, mà do tốc độ làm giàu của ngành bán lẻ truyền thống chậm hơn rất nhiều so với công nghệ trong thập kỷ qua. Trong khi Inditex vẫn duy trì lợi nhuận ổn định và mở rộng toàn cầu, các tỷ phú công nghệ lại chứng kiến giá trị tài sản tăng vọt nhờ cổ phần tại những tập đoàn có khả năng mở rộng theo cấp số nhân, khiến khoảng cách giàu có nhanh chóng bị nới rộng.

Warren Buffett

Warren Buffett từng góp mặt trong top 3 cá nhân giàu nhất toàn cầu năm 2016. Ông giữ cương vị Chủ tịch Berkshire Hathaway, tập đoàn nắm quyền kiểm soát hàng chục doanh nghiệp, từ hãng bảo hiểm Geico, thương hiệu pin Duracell đến chuỗi nhà hàng Dairy Queen. Năm ngoái, ở tuổi 95, Buffett cho biết sẽ đẩy nhanh chuyển giao phần lớn tài sản có giá trị lên đến 149 tỷ USD cho các quỹ từ thiện do 3 người con ông điều hành.

Jeff Bezos

Nhà đồng sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đứng thứ 4 với tài sản 59 tỷ USD vào năm 2016. Đến nay, ông vẫn giữ vị trí này nhưng giá trị tài sản đã tăng lên 260 tỷ USD , gấp hơn 4 lần sau một thập kỷ. Bezos là người đầu tiên trên thế giới vượt mốc 100 tỷ USD năm 2017, tiếp tục chạm ngưỡng 200 tỷ USD vào năm 2020 và giữ vị trí giàu nhất toàn cầu trong giai đoạn 2018-2021. Hiện ông là Chủ tịch điều hành Amazon, nắm khoảng 8% cổ phần công ty.

Carlos Slim

Năm 2016, Carlos Slim là đại diện hiếm hoi ngoài nước Mỹ trong nhóm 5 người giàu nhất thế giới. Khối tài sản khoảng 53 tỷ USD của ông đến từ việc kiểm soát mạng lưới viễn thông rộng khắp Mỹ Latin thông qua tập đoàn América Móvil, giúp Slim từng được xem là "ông vua hạ tầng" khu vực.

Một thập kỷ sau, Slim vẫn giàu hơn trước, song vị trí của ông trên bảng xếp hạng đã thay đổi đáng kể. Business Insider chỉ ra rằng, mô hình kinh doanh viễn thông mang lại dòng tiền ổn định nhưng tăng trưởng chậm, trong khi cuộc đua giàu có toàn cầu lại bước sang giai đoạn mới, nơi giá trị tài sản được đẩy lên nhanh chóng nhờ công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.