"Lê Anh Nuôi" là một trong những tài khoản nổi bật trên TikTok với kênh chính thức có 1,8 triệu người theo dõi cùng khoảng 44 triệu lượt thích.

Anh tên thật Lê Minh Tuyển, 32 tuổi, sống tại Hà Nội. Nhà sáng tạo nội dung gốc Hưng Yên ghi dấu với loạt video chia sẻ công thức nấu nướng, những suất cơm 26.000 đồng đủ chất và một góc đời sống quân ngũ.

Ngoài kênh TikTok Lê Anh Nuôi mang tick xanh, anh còn vận hành các kênh vệ tinh như “Lê Anh Nuôi Review” tập trung vào sản phẩm quân đội/đồ bền bỉ, nhấn mạnh tiêu chí uy tín, rõ ràng, chất lượng.

Lê Anh Nuôi nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng bởi hình ảnh người bộ đội gần gũi, vui vẻ

TikToker "Lê Anh Nuôi"

Mở đầu mỗi video, câu nói quen thuộc "Xin chào các bạn, lại là mình - Lê Anh Nuôi - đây" của Minh Tuyển gây ấn tượng với người xem nhờ sự gần gũi, thân thiện.

Cơ duyên trở thành nhà sáng tạo nội dung của Tuyển khá tình cờ. Trong một lần vợ rủ nhảy theo trend TikTok để tăng lượt xem, Tuyển nhận được nhiều sự yêu thích từ mọi người. Ngay sau đó, Tuyển lên mạng tìm hiểu các video ngắn hài hước, nghiên cứu chủ đề được mọi người quan tâm.

Nghĩ là làm, Tuyển lập tài khoản TikTok "Lê Anh Nuôi" - vừa gắn với công việc của anh, vừa trùng tên nhân vật trong nhạc phẩm do nhạc sĩ Đàm Thanh sáng tác.

Đăng tải video đầu tiên vào ngày 26/2/2023, anh muốn thông qua những bữa ăn, công việc thường ngày, mọi người có thể hiểu và nhìn nhận tích cực hơn về cuộc sống quân đội. Trong các video, Lê Anh Nuôi luôn thuần thục nấu bếp, tạo ra những món ăn đơn giản mà ngon mắt, cuốn hút người xem. Mỗi suất ăn gồm cơm, canh, các món đạm... được chia theo từng khẩu phần trong các khay inox, đậy nắp kỹ càng khi chưa đến giờ ăn.

Lê Anh Nuôi được biết đến bởi những bữa cơm trị giá 26.000 đồng trong quân đội

Được biết, Minh Tuyển xuất thân gian khó, bố mẹ quanh năm "bán mặt" ở đồng ruộng với thu nhập bấp bênh. Vốn mê game nhưng không có tiền ra quán chơi, cậu bé 8-9 tuổi bèn nghĩ cách gom đồng nát, sắt vụn rồi bán cho đại lý để kiếm lời. Đôi lúc chỉ thu lại vài nghìn đồng, Tuyển vẫn phấn khởi, sớm hình thành giấc mơ kinh doanh. Tốt nghiệp cấp ba, anh gác lại nhiều dự định để vào quân ngũ theo định hướng gia đình.

Suốt 10 năm sau đó, Tuyển công tác tại Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, đeo quân hàm Thượng úy, đảm nhận trọng trách "anh nuôi", giữ căn bếp luôn đỏ lửa. Mỗi lần chứng kiến đồng đội ăn hết dĩa cơm 26.000 đồng, Tuyển cùng đồng nghiệp vui mừng cả đêm, có thêm động lực chế biến nhiều món ngon.

Khi kênh TikTok Lê Anh Nuôi phổ biến, Công ty Cổ phần 26 thuộc Bộ Quốc Phòng - nơi chuyên sản xuất hàng hóa phục vụ người dân - mời Tuyển về công tác khối doanh nghiệp. Dù không còn làm anh nuôi, kênh của Tuyển vẫn duy trì nội dung nấu ăn, bán hàng cho đơn vị chủ quản (được thủ trưởng ủy quyền cho bán, Bộ Quốc Phòng kiểm duyệt). Anh cũng nghiên cứu, sản xuất thêm nhiều món ngon để kinh doanh trên TikTok Shop.

Thương hiệu “3 đúng” của Lê Anh Nuôi

Cụm từ "ba đúng": Đúng người, người bình dân, đúng sản phẩm được xem là cách mô tả ngắn gọn về thương hiệu Lê Anh Nuôi của cộng đồng mạng.

“Đúng người” – Hình mẫu của một người chồng, người cha lý tưởng

Lê Anh Nuôi nổi lên với nhiều video chăm sóc vợ mang thai, hậu sản và cùng vợ nuôi con nhỏ. Anh thể hiện sự dịu dàng, trách nhiệm và quan tâm đúng mực, không khoa trương.

Anh không ngại vào bếp, nấu ăn, chăm con, rửa bát, dọn nhà, massage cho vợ… Cùng với cách nói chuyện nhẹ nhàng, có chiều sâu, tạo thiện cảm rằng đây là một “người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ hiện đại.

“Người bình dân” – Không xa rời thực tế, gần gũi với đại đa số

Dù xây dựng hình ảnh chỉn chu, tri thức, nhưng Lê Anh Nuôi luôn giữ phong thái bình dị. Anh không nói từ ngữ học thuật, không “làm màu” như nhiều KOL khác.

Lê Anh Nuôi (giữa) nhận giải TikTok Awards - Kênh nội dung ẩm thực của năm 2023

Nhiều video anh quay trong bếp nhỏ, bữa ăn đơn giản, chiếc nồi cơm cũ kỹ hay cảnh cùng vợ chồng đi xe máy chở đồ… Tất cả tạo cảm giác đời thường, không diễn, như một ông chồng hàng xóm ai cũng biết.

Đây là yếu tố giúp anh giữ được niềm tin của nhiều người: Không "người nổi tiếng hóa" bản thân quá đà.

“Đúng sản phẩm” – Không quảng cáo bừa, chọn lọc kỹ càng

Trước scandal, Lê Anh Nuôi thường review các sản phẩm mang tính thực dụng cao, phục vụ sinh hoạt gia đình: dao kéo, đồ nhà bếp, balo lính, nội thất, sách kỹ năng, đồ chăm sóc mẹ và bé…

Những sản phẩm này thường được test kỹ, quay cận cảnh chất lượng, và thường mang màu sắc “trải nghiệm thật, không seeding”.

Anh thường nhấn mạnh những câu như: "Tôi tự mua chứ không ai thuê", "Mình dùng rồi mới dám nói thật với mọi người”. Điều này giúp hình thành một "thương hiệu niềm tin" nhất định với khán giả.

Ở show thực tế Nghề Chủ Chốt, Lê Anh Nuôi tiết lộ không nhận bán hàng đại trà, từng từ chối 10-20 nhãn thuốc, thực phẩm chức năng vì không rõ thành phần, tác dụng, cũng không đủ chuyên môn để đánh giá.

Ngoài ra, anh cân nhắc loạt đề nghị hợp tác từ nhãn đồ ăn hay chăm sóc sức khỏe vì khó kiểm soát chất lượng. Thay vào đó, Lê Anh Nuôi ưu tiên mặt hàng tin cậy, đủ giấy tờ. Anh khẳng định luôn dùng thử sản phẩm, thấy tốt mới nhận lời cộng tác, không ổn sẽ lập tức từ chối.

Hậu trường một phiên livestream của Lê Anh Nuôi

Lê Anh Nuôi chưa bao giờ nghĩ bản thân nổi tiếng hay khác biệt, mà chỉ may mắn được nhiều người biết, yêu quý. Trong mọi tình huống, anh chú trọng giữ hình ảnh đẹp - người lính nghiêm túc, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, truyền năng lượng tích cực.

Lê Anh Nuôi cũng mong người tiêu dùng hàng tỉnh táo, tìm hiểu kỹ và ưu tiên shop được nhiều người tin tưởng, tránh mua phải hàng giả, nhái. Đồng thời, anh khuyên người định bán hàng trên TikTok Shop tìm hiểu kỹ chính sách, quy định để tránh vi phạm, đồng thời cần nỗ lực, đầu tư nội dung phong phú, đa dạng, đáp ứng thị hiếu người dùng.

Cú lùm xùm mang tên yến chưng giá rẻ

Những ngày qua, sản phẩm yến chưng mang thương hiệu Đ.T.T. trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm một mẫu tổ yến chưng cao cấp đường phèn dung tích 70 ml, với nhãn ghi chứa 50% yến tươi, cho thấy hàm lượng đạm/protein chỉ đạt 0,171 g/100 g. Điều này làm dấy lên nghi vấn về thành phần thực tế trong sản phẩm và khiến người tiêu dùng lo ngại, nhất là khi sản phẩm đã được phân phối rộng rãi trên thị trường.

Một phần nguyên nhân khiến sản phẩm được tiêu thụ với số lượng lớn là nhờ vào chiến dịch quảng bá rầm rộ trên TikTok, thông qua các KOL, KOC. Nhiều gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng từng tham gia giới thiệu và gắn liên kết tiếp thị (affiliate) cho sản phẩm, trong đó có Phạm Thoại (6 triệu người theo dõi), Long Chun (7,2 triệu), Lê Anh Nuôi (1,8 triệu).

Lê Anh Nuôi quảng cáo sản phẩm yến 50 của nhà Đ.T.T

Cụ thể, trong các buổi livestream từ giữa năm 2024, Lê Anh Nuôi bán combo 50 hũ yến Đ.T.T. chưng sẵn với giá dao động 1-1,2 triệu đồng, được tặng thêm 10 hũ. Như vậy trung bình, mỗi hũ yến do Lê Anh Nuôi bán có giá 17.000-20.000 đồng.

Để củng cố niềm tin ở người tiêu dùng, Lê Anh Nuôi còn cung cấp thông tin rằng đây là sản phẩm được bày bán ở gian hàng chính hãng, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế, có tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn). Đây là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phòng ngừa, nhằm xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và phân phối.

Anh khẳng định trong mỗi hũ có 6g vụn yến thô, nói thêm rằng: "Yến này không kén độ tuổi sử dụng, trẻ em từ một tuổi trở lên ăn được, bà bầu, người tiểu đường, người lớn tuổi, ai cũng ăn được".

Trong một livestream, anh cho biết vợ đang bầu 5 tháng và mẹ vợ đang ốm cũng dùng sản phẩm này.

Hiện Lê Anh Nuôi chưa lên tiếng về những đồn đoán trên mạng xã hội. Kênh TikTok của anh vẫn tổ chức livestream bán các sản phẩm khác. Dưới các video, dân mạng để lại hàng nghìn bình luận thắc mắc về chất lượng yến chưng song không nhận được phản hồi.