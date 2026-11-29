Nhắc đến thời trang Hoàng gia Anh, họa tiết nanh sói (Houndstooth) từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng, hiện đại nhưng đầy quyền lực, vốn thường gắn liền với những bộ trang phục thanh lịch của Vương phi Kate Middleton.

Lần này, xuất hiện trong sự kiện đồng hành cùng tổ chức Plan International UK từ Điện St. James, Công nương Sophie (Nữ công tước xứ Edinburgh) tiếp tục chọn họa tiết kinh điển này để xuất hiện.

Xuất hiện trước ống kính truyền thông, Công nương Sophie khéo léo chọn chiếc áo khoác may đo chuẩn mực mang họa tiết Houndstooth - phong cách thời trang mang tính biểu tượng từng được Công nương Diana và Vương phi Kate lăng xê thành công qua nhiều thập kỷ.

Sự lựa chọn trang phục này không đơn thuần mang tính thẩm mỹ mà còn thể hiện tinh thần Hoàng gia Anh hiện đại: Dùng thời trang làm cầu nối thu hút sự chú ý của công chúng vào những chủ đề xã hội quan trọng. Giữa một không gian sự kiện trang trọng, hình ảnh chỉn chu và kiêu hãnh của Nữ công tước đã nhanh chóng tạo nên điểm nhấn thị giác đối lập với những câu chuyện khốc liệt mà bà chuẩn bị chia sẻ.