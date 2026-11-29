Trong chuyến đến Cao Bằng, các thành viên Quán Nhà Haha có dịp dùng bữa và trò chuyện cùng gia đình anh Nhất, chị Hạnh, người Dao Tiền ở xóm Hoài Khao. Giữa những câu chuyện về phong tục, đời sống và văn hóa bản địa, lễ cấp sắc 3 đèn và 12 đèn là một trong những nội dung khiến dàn cast chú ý. Theo chia sẻ của gia đình chủ nhà, đây là hai nghi lễ quan trọng, gắn với những dấu mốc trong đời sống tâm linh của người Dao Tiền. Đặc biệt, lễ cấp sắc 12 đèn còn gắn với quan niệm về tình nghĩa vợ chồng, rằng những người cùng thực hiện nghi lễ sẽ tiếp tục gắn bó với nhau ở thế giới bên kia.

Lễ cấp sắc: Dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người đàn ông Dao Tiền

Với người Dao Tiền, lễ cấp sắc là một nghi lễ có vị trí đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng. Đây không đơn thuần là một buổi cúng lễ mà còn đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông, thể hiện sự công nhận của tổ tiên, thần linh và cộng đồng đối với một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Theo thông tin được gia đình anh Nhất, chị Hạnh chia sẻ trong Quán Nhà Haha, lễ cấp sắc 3 đèn là nghi lễ dành cho nam giới khi trưởng thành. Sau khi hoàn thành nghi lễ, người đàn ông được trao thêm một tên gọi thứ hai, thường được sử dụng trong các dịp cúng lễ hoặc sinh hoạt dòng họ. Chi tiết này cho thấy tên gọi trong đời sống tâm linh của người Dao Tiền không chỉ đơn thuần để nhận diện một cá nhân mà còn gắn với vị trí của họ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Trong quan niệm truyền thống, việc một người đàn ông trải qua lễ cấp sắc cũng đồng nghĩa với việc họ được trao thêm trách nhiệm đối với gia đình và dòng họ. Nghi lễ vì thế mang ý nghĩa giáo dục, nhắc nhở mỗi người về đạo lý, cách ứng xử và bổn phận với tổ tiên. Đây cũng là một trong những phong tục thể hiện rõ sự gắn bó giữa đời sống cá nhân với tín ngưỡng cộng đồng của người Dao.

Lễ cấp sắc của người Dao có nhiều cấp bậc, trong đó thường được nhắc đến các cấp 3 đèn, 7 đèn và 12 đèn. Mỗi cấp bậc có những quy định và ý nghĩa riêng, gắn với quá trình học hỏi, thực hành nghi lễ và vị thế tâm linh của người thụ lễ. Vì vậy, cấp sắc không phải một nghi thức có thể thực hiện tùy ý mà đòi hỏi sự chuẩn bị và tuân thủ những quy tắc được cộng đồng gìn giữ.

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Lễ cấp sắc 12 đèn và quan niệm đặc biệt về tình nghĩa vợ chồng

Nếu lễ cấp sắc 3 đèn gắn với dấu mốc trưởng thành của người đàn ông thì lễ cấp sắc 12 đèn lại mang một ý nghĩa sâu sắc hơn trong đời sống tín ngưỡng của người Dao Tiền.

Theo câu chuyện được gia đình chủ nhà chia sẻ, lễ cấp sắc 12 đèn còn gắn với quan niệm về sự gắn bó của vợ chồng sau khi qua đời. Những cặp đôi cùng thực hiện nghi lễ này được tin rằng sẽ tiếp tục có mối liên kết với nhau ở thế giới bên kia. Đây là một quan niệm mang màu sắc tâm linh, phản ánh cách người Dao Tiền nhìn nhận về hôn nhân, sự thủy chung và mối quan hệ giữa con người với thế giới sau cái chết.

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Theo tư liệu về phong tục của người Dao Tiền, lễ cấp sắc 12 đèn còn được gọi là lễ Tẩu sai, là nghi lễ có quy mô lớn và yêu cầu chuẩn bị công phu. Thời gian tổ chức có thể kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Đây không chỉ là sự kiện của riêng gia đình có người thụ lễ mà còn có sự tham gia, hỗ trợ của nhiều thành viên trong dòng họ.

Trước ngày hành lễ, gia đình phải chuẩn bị các lễ vật, trang phục, không gian thờ cúng và những điều kiện cần thiết. Các thầy cúng đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc chủ trì nghi thức, đọc bài cúng và thực hiện những thủ tục theo truyền thống. Những công việc này đòi hỏi sự am hiểu về phong tục, chữ viết và hệ thống tín ngưỡng của người Dao.

Điều đáng chú ý là lễ cấp sắc 12 đèn không chỉ được nhìn nhận qua những nghi thức diễn ra trong vài ngày mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị, học hỏi và gìn giữ phong tục từ trước đó. Người thụ lễ phải có sự chuẩn bị nghiêm túc, được dòng họ đồng thuận và đáp ứng những yêu cầu theo tập quán.

@sinh_sang_suot_11

Nghi lễ được gìn giữ qua nhiều thế hệ, thể hiện sự gắn kết của cộng đồng

Một trong những nét đặc sắc của lễ cấp sắc nằm ở tính cộng đồng. Dù người trực tiếp thụ lễ là một cá nhân, quá trình chuẩn bị và tổ chức lại có sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình, dòng họ. Người góp công chuẩn bị lễ vật, người lo trang phục, người hỗ trợ các công việc trong nhà, người tham gia những nghi thức theo vai trò được phân công.

Trong không gian hành lễ, các yếu tố như tranh thờ, trang phục, nhạc cụ, bài cúng và những nghi thức truyền thống đều mang ý nghĩa riêng. Đây cũng là dịp để thế hệ lớn tuổi truyền lại kiến thức về phong tục, tín ngưỡng cho con cháu. Những người trẻ được chứng kiến, tìm hiểu và dần tiếp nhận các giá trị văn hóa của cộng đồng mình.

@sinh_sang_suot_11

Đối với người Dao Tiền ở Cao Bằng, việc duy trì lễ cấp sắc còn góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết, tri thức dân gian và hệ thống tín ngưỡng truyền thống. Những bài cúng, cách chuẩn bị lễ vật hay quy tắc thực hiện nghi thức đều cần được truyền dạy qua nhiều thế hệ mới có thể tiếp tục tồn tại.

Trong đời sống hiện đại, việc bảo tồn các nghi lễ truyền thống cũng đặt ra yêu cầu thích ứng với điều kiện thực tế. Nhiều cộng đồng chú trọng tổ chức tiết kiệm, tránh phô trương, đồng thời vẫn giữ lại những phần nghi thức quan trọng. Điều cốt lõi không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ mà ở việc những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần cộng đồng được tiếp tục trao truyền.

Từ một câu chuyện được nhắc đến trong bữa cơm của gia đình người Dao Tiền ở Cao Bằng, lễ cấp sắc mở ra một góc nhìn thú vị về đời sống văn hóa của cộng đồng này. Đằng sau những ngọn đèn, tên gọi thứ hai và các nghi thức kéo dài nhiều ngày là quan niệm về sự trưởng thành, lòng biết ơn tổ tiên, trách nhiệm với dòng họ và cả ước nguyện gắn bó bền lâu của vợ chồng. Đó cũng chính là những giá trị khiến lễ cấp sắc trở thành một phong tục đáng tìm hiểu và gìn giữ.