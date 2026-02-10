Công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 mở ra hướng kiểm soát độc tố nấm mốc trong không khí trong nhà

Là Thương hiệu chuẩn Nhật Bản và tiên phong cung cấp các giải pháp sức khỏe toàn diện tại Việt Nam, hơn 50 năm qua, Panasonic đã không ngừng nghiên cứu và phát triển công nghệ chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cho hàng triệu gia đình. Trong hành trình đó, nanoe™ X là công nghệ với khả năng chủ động ức chế vi-rút, vi khuẩn, nấm mốc, phấn hoa và các chất gây dị ứng - những tác nhân tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hô hấp và chất lượng sống của con người.

Ông Otsuki Shinsuke - Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Đột phá trong hiệu quả bảo vệ: Công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 90% độc tố từ nấm mốc trong 5 phút

Kết quả khảo sát thực tế của Panasonic với 18 hộ gia đình tại Hà Nội và TP.HCM ghi nhận không khí trong các hộ gia đình được kiểm tra có sự hiện diện của nấm mốc. Đáng chú ý, dựa trên kiểm nghiệm được thực hiện bởi Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, trong những điều kiện nhất định, một số loại có khả năng sản sinh ra độc tố từ nấm mốc (được gọi là mycotoxin) - các chất độc hại được phát tán và tồn tại trong không khí, có khả năng kháng các chất khử trùng bề mặt và nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh hoặc rối loạn sinh lý với con người và động vật.

Trong điều kiện thử nghiệm với buồng 45 lít, công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 đã đạt tỷ lệ vô hiệu hóa lên đến 90% chỉ sau 5 phút đối với các độc tố từ nấm mốc gồm Aflatoxin B1, Gliotoxin và Sterigmatocystin. Trong đó, Aflatoxin B1 là loại độc tố từ nấm mốc nguy hiểm được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm các chất có nguy cơ gây ung thư cao.

Đặc biệt, trong môi trường mô phỏng không gian sống thực tế (21m3) với sự cố vấn của Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng - Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Ứng dụng, Tổng thư ký Hội Nấm học Châu Á, điều hòa treo tường được trang bị công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 tiếp tục cho thấy hiệu quả vượt trội với Aflatoxin B1 khi ức chế tới 94,3% trong 2 ngày.

Khách tham dự trải nghiệm và tìm hiểu về công nghệ công nghệ nanoe™ X thế hệ 3

Các thử nghiệm được thực hiện trong môi trường giả định có kiểm soát nhằm đánh giá khả năng tác động của công nghệ đối với các chất hóa học tiềm ẩn nguy cơ gây hại, không nhằm chứng minh hiệu quả trực tiếp đối với các bệnh lý liên quan hoặc đánh giá hiệu quả trên không gian sống không được kiểm soát. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã cho thấy tiềm năng ứng dụng của nanoe™ X trong việc nâng cao chất lượng không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng khỏi những nguy cơ tiềm ẩn trong không gian sống hiện đại.

Chia sẻ về kết quả nghiên cứu mới, Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng cho biết: "Điểm đột phá trong nghiên cứu lần này chính là khả năng can thiệp và trực tiếp ức chế độc tố từ nấm mốc của công nghệ nanoe™ X thế hệ 3. Đây là bước tiến mới, mở ra hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng trước những nguy cơ từ độc tố từ nấm mốc có đặc tính kháng các dung dịch khử trùng bề mặt và nhiệt độ cao."

Lần đầu tiên chứng nhận quốc tế HACCP International được công nhận cho giải pháp khôn g khí của Panasonic

Bên cạnh những đột phá về khoa học, hiệu quả của công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 còn được khẳng định thông qua các tiêu chuẩn quốc tế uy tín. Trước đó, Panasonic đã trở thành thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dòng điều hòa thương mại (điều hòa âm trần, điều hòa nối ống gió) tích hợp nanoe™ X thế hệ 3 và thiết bị xử lý không khí ziaino™ đạt chứng nhận quốc tế HACCP International.

HACCP International là hệ thống chứng nhận uy tín toàn cầu nhằm đánh giá nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm, được áp dụng cho thiết bị, sản phẩm, quy trình liên quan đến thực phẩm. Xét theo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh, thiết bị xử lý không khí ziaino™ và điều hòa không khí tích hợp công nghệ lọc khí nanoe™ X thế hệ 3 của Panasonic phù hợp để sử dụng trong các không gian F&B chuyên nghiệp yêu cầu nghiêm ngặt như nhà máy chế biến thực phẩm, siêu thị, nhà hàng,… nhờ khả năng giảm tải vi sinh vật trong không khí.

Việc một thiết bị điều hòa không khí vượt qua 10 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt để đạt chứng nhận quốc tế HACCP International được xem là minh chứng cho năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ của Panasonic.

Đại diện Công ty chứng nhận quốc tế HACCP International - ông Nigel Asai cho biết: "Đây là chứng nhận HACCP International đầu tiên cho sản phẩm về điều hòa. Chứng nhận này là minh chứng cho năng lực phát triển công nghệ của Panasonic, đồng thời cho thấy bước tiến quan trọng góp phần mở rộng cách tiếp cận về an toàn thực phẩm: không chỉ giới hạn ở quy trình chế biến và vận hành mà còn bao gồm cả việc lựa chọn các thiết bị phù hợp đảm bảo chất lượng không khí cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm."

Ra mắt giải pháp toàn diện cho không gian nhà hàng cao cấp

Trong khuôn khổ sự kiện, Panasonic giới thiệu bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B cao cấp, bao gồm điều hòa cục bộ thương mại, điều hòa trung tâm, hệ thống quản lý chất lượng không khí (CAMS), thiết bị xử lý không khí, hệ thống quạt, thông gió thu hồi nhiệt (ERV), cùng các giải pháp chiếu sáng chuyên dụng, giúp chủ doanh nghiệp nâng chuẩn không gian, nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Panasonic giới thiệu bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B chuyên nghiệp

Với việc liên tục nâng cấp và hoàn thiện các giải pháp công nghệ, Panasonic không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng Nhật Bản, mà còn góp phần nâng chuẩn khí sạch và an toàn, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững.