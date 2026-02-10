Bí quyết chăm sóc tuyết mai ra hoa đúng Tết Nguyên đán

Mỗi mùa Tết đến, giữa sắc hồng ấm áp của đào bích Nhật Tân , màu vàng rực rỡ của mai Sài Gòn và những bình hoa quen thuộc như violet, thược dược, lay ơn, người chơi hoa lại dành một tình cảm rất riêng cho tuyết mai.

Loài hoa có sắc trắng tinh khiết, khi bung nở trông như những vì sao nhỏ rơi xuống cành, mang đến cảm giác nhẹ nhõm, thanh tao và rất đỗi an yên cho không gian ngày xuân. Dưới đây là những kinh nghiệm mua, chọn và chăm tuyết mai chơi Tết được đúc kết từ thực tế, giúp bình hoa nở đúng dịp và giữ được vẻ đẹp dài ngày.

Bí quyết để bình tuyết mai bung nở ngày Tết được nhiều người quan tâm. (Ảnh: Ngọc Phương)

Thời điểm mua tuyết mai để nở đúng Tết

Thời điểm mua là yếu tố quan trọng hàng đầu nếu muốn tuyết mai bung nở trúng Tết. Tùy vào điều kiện thời tiết ấm hay lạnh, cũng như chủng loại tuyết mai vườn hay tuyết mai rừng, mà thời gian hoa nở sẽ nhanh hoặc chậm khác nhau. Thông thường, tuyết mai vườn có thời gian chờ nở khoảng 6–8 ngày, trong khi tuyết mai rừng cần lâu hơn, từ 10–12 ngày.

Vì vậy, nếu chọn chơi tuyết mai rừng, thời điểm mua thích hợp là khoảng ngày 18–20 âm lịch tháng Chạp. Còn với tuyết mai vườn, bạn nên mua muộn hơn, vào khoảng ngày 23–25 âm lịch. Chọn đúng thời điểm sẽ giúp hoa nở rộ đúng những ngày Tết, tránh tình trạng nở sớm hoặc quá muộn, làm giảm đi niềm vui thưởng hoa đầu năm.

Cách chọn tuyết mai đẹp và bền

Tuyết mai có độ bền khá cao, thường kéo dài từ 2–3 tuần nếu được chăm sóc đúng cách. Trên thị trường, người bán thường chia tuyết mai thành hai loại chính: tuyết mai vườn và tuyết mai rừng. Tuyết mai vườn dễ nở, cành có nhiều lộc lá xanh non, hoa đan xen với lá tạo cảm giác dạt dào sức sống. Trong khi đó, tuyết mai rừng lúc chưa nở trông khá giống những cành củi khô, nhưng khi hoa bung lại trắng xóa cả cành như tuyết phủ. Dáng cành gầy guộc, đơn sơ, uốn lượn tự nhiên của tuyết mai rừng tạo nên vẻ đẹp rất riêng, bay bổng và quyến rũ.

Tùy theo sở thích cá nhân mà người chơi có thể lựa chọn loại hoa phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần chú ý đến nguồn gốc hoa, ưu tiên mua ở những địa chỉ uy tín hoặc tự tay chọn những bó đã bật nụ. Khi chọn, nên ưu tiên cành tuyết mai có nụ thật dày, nụ tươi sáng, cành cong queo và uốn lượn tự nhiên. Những đặc điểm này hứa hẹn một bình hoa nở đều, mãn khai và có dáng thế đẹp mắt.

Người chơi cần biết cách chọn tuyết mai đẹp và bền. (Ảnh: Yến Nguyễn)

Chăm sóc tuyết mai đúng cách

Thực tế, nếu đã chọn được tuyết mai chất lượng thì khâu chăm sóc không quá cầu kỳ. Tuyết mai là loài thân gỗ, vì vậy với những cành to, bạn nên chẻ gốc làm tư, đoạn chẻ khoảng 5cm để cành dễ hút nước. Với cành nhỏ, có thể bỏ qua bước này. Sau khi mua về, cần rửa sạch phần chân cành, chẻ gốc rồi cắm vào xô nhiều nước, để qua đêm ngoài sương. Sáng hôm sau, chuyển hoa sang cắm vào bình cũng với lượng nước dồi dào.

Do là thân gỗ nên tuyết mai hầu như không cần thay nước thường xuyên. Đặc biệt khi hoa đã nở nhiều, việc thay nước còn có thể khiến hoa rụng. Có trường hợp cắm nguyên bình tới 18 ngày không thay nước mà nước vẫn khá sạch. Nếu thấy hoa nở chậm, bạn có thể thêm vài viên B1 nghiền vào nước, phun sương mỗi ngày lên mặt hoa hoặc cắm hoa vào nước ấm để kích thích hoa chóng nở.

Chọn được tuyết mai chất lượng thì khâu chăm sóc không quá cầu kỳ. (Ảnh: Yến Nguyễn)

Chọn bình cắm tuyết mai

Tuyết mai có hoa trắng, dáng thanh nên không quá kén bình. Tuy nhiên, loài hoa này đặc biệt hợp với những chiếc bình cao, cổ hẹp, dáng thon và họa tiết đơn giản. Bình gốm mộc, ít hoa văn, màu nâu đất giản dị sẽ giúp tôn lên sắc trắng tinh khôi của hoa. Ngược lại, nên tránh những chiếc bình màu sắc rực rỡ hoặc quá nhiều họa tiết, dễ lấn át vẻ thanh tao của tuyết mai, làm mất đi tinh thần nhẹ nhàng của bình hoa ngày Tết.

Do bình tuyết mai thường cao và to, vị trí trưng bày lý tưởng là những góc thoáng, khu vực trung tâm trong nhà, trên phông nền màu trầm hoặc không gian trang trí mộc mạc. Cách bài trí này sẽ góp phần tạo nên một không gian hoa thư giãn, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác bình an cho mùa Tết.

Một lọ tuyết mai rừng cành cong, bông khá to. (Ảnh: Ngọc Phương)

Một vài bí quyết nhỏ khác

Một mẹo thú vị được nhiều người chơi hoa truyền tai nhau là cho vài giọt dung dịch vim diệt khuẩn vào nước cắm hoa. Chơi tuyết mai đôi khi cũng “hên xui”, nhưng có những bình hoa khiến người cắm cảm thấy ưng ý trọn vẹn. Những chùm hoa bung nở trắng muốt, điểm xuyết lá xanh non mơn mởn tạo nên vẻ đẹp rất cuốn hút. Với những bình như vậy, người chơi hoa thường ngày nào cũng ngắm nghía, chụp hình vì quá yêu thích.

Có trường hợp cắm tới bốn bó tuyết mai trong một bình, chọn hoa khi đã có sẵn một số bông nở, nụ bật chi chít và cả lá xanh non. Ngoài nước dưỡng hoa, việc cho thêm vài giọt vim diệt khuẩn vào nước cắm được đánh giá là khá hiệu quả. Mẹo này đặc biệt hữu ích với hoa cúc: cắm cả tuần không thay nước mà phần thân ngâm trong nước không bị thối, nước cũng không có mùi khó chịu.

Với những kinh nghiệm trên, tuyết mai không chỉ là một bình hoa trang trí ngày Tết, mà còn trở thành điểm nhấn tinh tế, mang đến cảm giác an yên, thuần khiết cho mỗi gia đình trong những ngày đầu xuân năm mới.