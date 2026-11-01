Công nghệ 1/11: Trào lưu ảnh nữ thần AI tiềm ẩn nguy cơ lộ dữ liệu

Trào lưu tạo ảnh nữ thần bằng AI tiềm ẩn nguy cơ lộ dữ liệu

Trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ảnh chân dung theo phong cách nữ thần đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người dùng.

Chỉ cần một bức ảnh chân dung và vài thao tác trên ứng dụng, người dùng có thể biến mình thành nhân vật mang phong cách thần thoại mà không cần chuẩn bị trang phục hay thuê ê-kíp chụp ảnh chuyên nghiệp.

Trước đó, trào lưu tạo ảnh chân dung theo phong cách thập niên 80 cũng từng thu hút sự quan tâm lớn. Điểm chung của những xu hướng này là người tham gia phải tải ảnh cá nhân lên ứng dụng, trong khi không phải nền tảng nào cũng công khai rõ cách thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Nhiều cơ quan công an địa phương đã cảnh báo hình ảnh cá nhân có thể bị khai thác để giả mạo tài khoản mạng xã hội hoặc phục vụ hành vi lừa đảo.

Một số ngân hàng cũng khuyến cáo người dùng thận trọng với ứng dụng không rõ nguồn gốc, đường dẫn miễn phí thiếu minh bạch hoặc yêu cầu cung cấp thông tin không cần thiết.

Rủi ro không chỉ dừng ở việc mất quyền kiểm soát hình ảnh. Dữ liệu khuôn mặt nếu bị phát tán trái phép còn có thể trở thành công cụ hỗ trợ các hành vi giả mạo, lừa đảo trên không gian mạng.

Mã độc Volta-Autodoxer dùng AI tự động định danh nạn nhân

Một dòng mã độc mới mang tên Volta-Autodoxer đang cho thấy cách tội phạm mạng khai thác trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả tấn công. Thay vì chỉ đánh cắp dữ liệu hàng loạt, công cụ này sử dụng AI để phân tích thông tin, lập hồ sơ và xác định những nạn nhân có giá trị cao.

Volta-Autodoxer tổng hợp dữ liệu thu thập được, bao gồm thông tin đăng nhập, thẻ tín dụng và các phiên đăng nhập dịch vụ trực tuyến, sau đó chuyển cho mô hình AI phân tích.

Công cụ yêu cầu chatbot hoạt động như một nhà phân tích tình báo, kết nối những dữ liệu rời rạc để đánh giá thói quen, tài sản và mức độ bảo mật của từng mục tiêu. Phương thức này được các chuyên gia Cisco Talos phát hiện thông qua khung đánh giá CAIRN.

Đáng chú ý, mã độc được thiết kế để sử dụng Anthropic Claude Opus 4.6 làm mô hình phân tích chính. Nếu bị từ chối phản hồi, hệ thống tự chuyển sang Moonshot AI Kimi K2 hoặc Google Gemini 2.5 Flash thông qua OpenRouter. Một đoạn lệnh dài 240 từ hướng dẫn AI phân tích sâu, thậm chí đối chiếu mật khẩu Wi-Fi với thông tin cá nhân.

Dù vẫn có thể hoạt động không cần AI, Volta-Autodoxer cho thấy công nghệ này đang giúp tự động hóa việc lựa chọn mục tiêu. Hiện chưa ghi nhận dấu hiệu lây nhiễm rộng rãi trong thực tế.

Cổ phiếu Intel “bốc hơi” 30%

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá cổ phiếu Intel đột ngột “bốc hơi” 29% sau khi nhà sản xuất bán dẫn Mỹ phát đi bản dự báo kinh doanh ảm đạm hơn nhiều so với kỳ vọng của phố Wall. Đây là phiên giảm sâu nhất của mã này trong gần nửa thế kỷ.

Một trong số những nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng từ việc sụt giảm này là Nvidia. “Đại gia chip” này đang nắm giữ lượng lớn cổ phần tại Intel - chịu mức thiệt hại định giá chừng 6 tỷ USD.

Cổ phiếu Intel đột ngột “bốc hơi” gần 30%.

Đợt bán tháo diễn ra sau khi Intel công bố triển vọng kinh doanh quý IV thấp hơn kỳ vọng. Doanh nghiệp dự báo doanh thu đạt 15-16 tỷ USD, thấp hơn mức 17,1 tỷ USD mà giới phân tích dự đoán. Nhu cầu máy tính cá nhân suy yếu, trong khi chi phí đầu tư cho hạ tầng AI gia tăng, tiếp tục tạo áp lực lên triển vọng kinh doanh của hãng. Diễn biến này cho thấy làn sóng đầu tư vào AI không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp bán dẫn đều hưởng lợi, đặc biệt khi áp lực chi phí và cạnh tranh ngày càng lớn.