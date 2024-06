Mới đây, tờ Daily Mail đã đăng tải thông tin và hình ảnh độc quyền ghi lại khoảnh khắc Justin Timberlake bị còng tay và được cảnh sát dẫn đi ra từ trụ sở cơ quan điều tra Hamptons.

Xuất hiện tại cửa cảnh sát, Justin Timberlake được nhận xét là bần thần và choáng váng.

Hình ảnh Justin Timberlake bị còng tay và được cảnh sát dẫn ra khỏi trụ sở điều tra

Được biết, vào đêm hôm trước, Justin Timberlake đã bị cảnh sát bắt khi đang lái xe và vượt biển báo dừng trong tình trạng say xỉn. Không những vậy, nam ca sĩ còn từ chối không cho cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn.

Truyền thông Mỹ đưa tin, Justin Timberlake đã bị bắt và tạm giam với cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu và vi phạm luật giao thông khi vượt biển báo dừng và không đi đúng làn đường của mình. Trong lời khai với phía cảnh sát, Justin Timberlake cho biết, bản thân chỉ uống một ly martini. Tuy nhiên, thời điểm bị cảnh sát bắt, nam ca sĩ đang trong tình trạng mất tập trung, nói chậm và bước đi loạng choạng.

Justin Timberlake xuất hiện cùng luật sư riêng sau khi được thả

Sau một phiên tòa ngắn gọn và bị cấm lái xe trong vòng 1 năm ở bang New York, Justin Timberlake được thả tại chỗ. Nam ca sĩ đội mũ đeo kính đen bước ra khỏi cơ quan điều tra cùng luật sư riêng.

Trước khi bị bắt, Justin Timberlake đã uống rượu với bạn bè tại quán bar The American Hotel. Một nhân chứng tiết lộ với tờ The New York Post rằng, Justin Timberlake uống rất nhiều. Thậm chí, nam ca sĩ còn say tới mức lấy đồ uống từ bàn người khác.