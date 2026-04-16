Tối 15-4, thông tin từ UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng công an đã vào cuộc xác minh đoạn clip liên quan đến việc cháu bé bị người lớn tác động nhiều lần vào vùng mặt.

Người phụ nữ dùng tay bịt mạnh vào mặt cháu bé khoảng 1 tuổi. Đây là hành vi đáng lên án. Ảnh: cắt từ clip

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại vụ việc trên. Theo đó, trong lúc cháu bé khoảng 1 tuổi đang nằm chơi trên giường thì người phụ nữ dùng tay bịt miệng và mũi.

Bị tác động vào vùng mặt, cháu bé gồng mình giãy giụa, tím tái do khó thở. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn kéo cháu lại và liên tiếp 5 lần dùng tay bịt vùng mũi, miệng của bé.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, kịp thời bảo vệ cháu bé.

Theo một nguồn tin, người xuất hiện trong clip là mẹ ruột của cháu bé. Trong lúc dùng tay bịt vùng mặt, mũi của con, người này đã quay lại clip và gửi cho người thân.