Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị hành hung khi đang ngồi trước cửa nhà, thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng gần 18h ngày 14/4 tại xã Đại Thanh (Hà Nội). Thời điểm này, người phụ nữ đang ngồi trước cửa một shop quần áo, vừa trông hai con nhỏ vừa bán hàng thì một nam thanh niên mặc áo thun màu cam đi bộ ngang qua.

Tưởng chừng không có gì bất thường, tuy nhiên chỉ ít giây sau, người này bất ngờ quay trở lại, xông thẳng vào trong quán rồi giơ chân đá mạnh vào mặt người phụ nữ, kèm theo những lời chửi bới. Cú tấn công diễn ra quá nhanh khiến nạn nhân ngã ngửa ra phía sau, tỏ ra ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau khi gây ra vụ việc, nam thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thấy người thân bị hành hung, một thanh niên từ bên trong nhà lập tức chạy ra, đuổi theo đối tượng để làm rõ sự việc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi trên. Tuy nhiên, đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người bức xúc trước hành động được cho là manh động, thiếu kiểm soát của nam thanh niên.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì việc sử dụng bạo lực, đặc biệt với phụ nữ và trước mặt trẻ nhỏ, là hành vi khó chấp nhận và cần được làm rõ, xử lý nghiêm.