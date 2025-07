Ngừng chu cấp vì "không được thừa nhận việc giúp đỡ"

Sáng 16/7, buổi họp báo của Jack trở thành tâm điểm gây chú ý với dư luận. Bên cạnh những thông tin về sản phẩm mới, nhiều người không khỏi tò mò về sự lên tiếng của Jack xoay quanh ồn ào liên quan đến đời tư. Theo ghi nhận, luật sư của Jack, mẹ Jack và nam ca sĩ đã xuất hiện ở địa điểm diễn ra họp báo.

Tại buổi họp báo này, bà Loan - mẹ của Jack - lần đầu chia sẻ về mối quan hệ giữa con trai và Thiên An. Cùng với đó, bà cũng cho biết, suốt thời gian qua, vì những thông tin sai lệch đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người, đặc biệt là gia đình.

Chia sẻ về việc chu cấp cho bé S. - con của nam nghệ sĩ và Thiên An - bà Loan cũng chia sẻ, ngay từ thời điểm phát hiện Thiên An có thai và khi sinh bé, phía gia đình vẫn luôn có động thái chu cấp tiền và chăm sóc cho hai mẹ con bất chấp việc không thể gặp bé. Mọi số tiền chu cấp đều được gửi thông qua một người trung gian.

"Chúng tôi khó khăn nhiều thứ lắm nhưng chúng tôi vẫn chu cấp cho bé S. hàng tháng bình thường. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm đến một thời điểm. Đến khi thăm hỏi, An không thừa nhận việc tôi giúp đỡ. Trên mạng xã hội lan truyền thông tin trong một khoảng thời gian, cộng với việc chúng tôi cố gắng thế nào bạn ấy cũng không công nhận nên chúng tôi ngừng chu cấp." - bà Loan giải thích về việc ngừng chu cấp cho bé S. thời gian sau này

Mẹ của nam nghệ sĩ cũng nói thêm, sau khi ngừng chu cấp, Jack đã thảo luận với mẹ về việc ra ngân hàng mở tài khoản tiết kiệm cho con sau này. Tuy nhiên, theo bà Loan, do không đủ tư cách pháp nhân nên chỉ có thể đợi khi bé lớn.

"Sau khi ngừng chu cấp, chúng tôi không phải không nói chuyện. Tuấn (tên thật của nghệ sĩ Jack 97) nói với tôi là. Thôi mẹ ơi hay mẹ đi ra ngân hàng, làm như nào để con bé có quyền lợi, có tài khoản tiết kiệm.

Tôi có ra ngân hàng nhưng được ngân hàng tư vấn là không thể làm vì thực tế hai bạn không phải vợ chồng, không có giấy tờ pháp lý. Chúng tôi cũng không có giấy khai sinh, đủ pháp nhân để làm việc đó. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao ngừng chu cấp."

Cộng đồng mạng bức xúc

Trước câu nói của bà Loan về nguyên nhân ngừng chu cấp cho con của Thiên An và nam nghệ sĩ, nhiều người không khỏi bức xúc và cho rằng, nếu phía Jack và gia đình đã coi bé S. thực sự là con của mình thì việc chu cấp không phải việc cần được người khác ghi nhận mới tiếp tục thực hiện mà là một nghĩa vụ và trách nhiệm bắt buộc.

"Tôi phản đối quan điểm cho rằng: “Cha mẹ có thể dừng chu cấp cho con nếu người cũ và con không công nhận sự cố gắng của họ.” Chu cấp cho con là trách nhiệm và nghĩa vụ, không phải một đặc ân hay một món quà có điều kiện.

Việc gắn bó trách nhiệm nuôi con với cảm xúc được công nhận là một ngụy biện cảm xúc, làm lệch bản chất của tình thương và bổn phận làm cha mẹ. Nghĩa vụ chu cấp là pháp lý và đạo đức, không phụ thuộc cảm xúc.

Theo luật pháp tại Việt Nam và nhiều quốc gia, cha mẹ có trách nhiệm chu cấp cho con cái đến khi con đủ trưởng thành. Trách nhiệm này không thể bị điều kiện hóa bởi sự “biết ơn” hay “công nhận”. Nếu pháp luật cho phép dừng chu cấp vì không được cảm ơn, thì mọi trẻ em cá tính, im lặng, hoặc đang tổn thương đều có nguy cơ bị bỏ rơi." - Tài khoản facebook có tên Dinh Phong Nguyen chia sẻ.

"Chu cấp là nghĩa vụ và trách nhiệm, được quy định theo pháp luật chứ có phải vở kịch gia đình đâu mà người nhận phải vui vẻ biết ơn thì mới được phát tiền" - một người khác cũng nêu quan điểm.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, phía Jack cùng gia đình, vì không có đăng ký kết hôn cùng Thiên An cũng như chưa có xét nghiệm ADN để chứng minh bé S. là con nên hoàn toàn có quyền từ chối chu cấp.

Hiện sự việc vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Nghĩa vụ cấp dưỡng được pháp luật Việt Nam quy định thế nào?

Căn cứ quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014, có thể hiểu cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Theo quy định tại Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Căn cứ quy định tại Điều 118 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

(1) Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

(2) Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;

(3) Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

(4) Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

(5) Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn;

(6) Trường hợp khác theo quy định của luật.