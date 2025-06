Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành 09 công văn gửi các cơ quan quản lý: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc phối hợp, kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân nickname "Ngân 98", "Ngân Collagen"; có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử về việc đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo đối với fanpage có tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng".





Trước đó, bà Hoàng Thị Hường là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều tai tiếng. Bà được biết đến là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Trước khi bị đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo đối với fanpage có tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng", bà Hoàng Thị Hường cũng đã vấp phải nhiều lùm xùm.

Liên tiếp những quảng cáo "nổ tung trời" bị xử phạt

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ Online, Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường được thành lập năm 2021, sau đó nổi tiếng với những livestream quảng cáo bán thuốc nam trị xương khớp, nước súc miệng với lời lẽ "tâng bốc" thái quá về công dụng của sản phẩm.

Năm 2022, tại một livestream giới thiệu sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường, bà Hường nói: "Tất tần tật, những gì đau liên quan đến xương khớp từ đầu xuống chân, em giải quyết được hết. Em không khẳng định là uống 1 liều sẽ hết nhưng chỉ cần uống trong 1-2 tuần sẽ khỏi đến 50 - 60%. Ai nặng lắm thì 2 tháng là hết… dù xương khớp đau đến cỡ nào".





Những lời quảng cáo "thần thánh" đánh vào lòng tin của nhiều người. Dù sản phẩm đắt đỏ nhưng với tâm lý "có bệnh vái tứ phương", nhiều người đã chi cả triệu đồng để sử dụng 1 liệu trình cho viên xương khớp Hoàng Hường.

Sau khi gây sóng gió "cõi mạng" với những quảng cáo "nổ tung trời", ngày 13-4 -2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng vì vi phạm trong quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quảng cáo gây hiểu lầm tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Dù đã bị xử phạt nhưng chỉ 1 tháng sau đó, công ty này lại tiếp tục vi phạm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi thông báo cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường và hoạt huyết Hoàng Hường vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Tưởng chừng sau nhiều lần nhắc nhở, xử phạt, công ty sẽ rút ra bài học. Thế nhưng, mới đây video của nữ doanh nhân Hoàng Hường lại bị Cục An toàn thực phẩm "đính kèm" trong cảnh báo về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health có nội dung quảng cáo sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Trong video quảng cáo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe này, bà Hường nói: "Sản phẩm đã được hội đồng khoa học thế giới thừa nhận nên mọi người yên tâm".

Hàng loạt phát ngôn gây phẫn nộ

Không chỉ dừng ở những vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, bà Hoàng Hường tiếp tục làm dậy sóng dư luận vào đầu năm 2023 khi phát ngôn miệt thị cộng đồng dân tộc Mông tại Hà Giang trong một buổi livestream.

Cụ thể, bà Hường đã gọi món "mèn mén", một trong những món ăn truyền thống của người Mông là "cám lợn", đồng thời so sánh những người bán hoa tại điểm du lịch Dốc Thẩm Mã (Đồng Văn, Hà Giang) là "ăn xin". Phát ngôn này ngay lập tức bị cộng đồng mạng và người dân bản địa phản ứng mạnh mẽ.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã nhận đơn phản ánh chính thức từ bà Thào Thị Mua, một phụ nữ dân tộc Mông sinh sống tại xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn. Ngày 21/3/2023, Sở đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Hà Giang vào cuộc xác minh và xử lý phát ngôn của bà Hường vì có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm cộng đồng dân tộc thiểu số.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Hà Giang phát giấy mời bà Hoàng Hường đến làm việc vào ngày 27/3. Cơ quan chức năng đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định vị trí phát ngôn nhằm làm rõ thẩm quyền xử lý.

Trước đó, từ năm 2020, bà Hường từng đăng tải thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại quảng Bình, khi cho rằng huyện Lệ Thủy không đáng thương như truyền thông "thêu dệt" và thất vọng khi đến đó từ thiện.

Bà Hường đưa thông tin sai sự thật về tình hình mưa bão tại Quảng Bình.

Điều này đã gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của các mạnh thường quân, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình. Sau đó, sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Bình gửi công văn tới Sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Facebook "Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường" của bà Hoàng Thị Hường.

Một lần khác, nữ đại gia này còn lên tiếng chửi bới, miệt thị vùng miền, cụ thể là Thanh Hóa khi chửi người đã... ăn cắp data khách hàng của Hoàng Hường. Loạt từ ngữ khá gay gắt, thậm chí mang yếu tố miệt thị vùng miền được nữ đại gia này quay video đăng lên MXH khiến nhiều người bình luận trái chiều.