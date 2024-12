Trong buổi hòa nhạc Giáng sinh thường niên "Together at Christmas" do Vương phi Kate tổ chức vào thứ Sáu vừa qua, Công chúa Charlotte (9 tuổi) đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Sự hiện diện của Hoàng tử William cùng ba người con, Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis (6 tuổi) đã góp phần tạo nên một không khí ấm áp cho sự kiện. Tuy nhiên, một bức ảnh chụp Công chúa Charlotte trong buổi tối hôm đó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người liên tưởng đến cố Vương phi Diana.

Một tài khoản Instagram của người hâm mộ hoàng gia (@royal.monarchies) đã đăng tải bức ảnh so sánh Công chúa Charlotte với bà nội quá cố. Cả hai đều có chung biểu cảm nghiêm nghị với đôi môi mím chặt và ánh mắt sắc bén, được gọi là "ánh mắt Spencer". Trong bức ảnh của Diana, bà mặc quần jean và áo phông, nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt nghiêm nghị.

Bức ảnh đã gây ra nhiều tranh luận thú vị trên mạng xã hội. Nhiều người dùng Instagram đã để lại bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự giống nhau giữa hai bà cháu. "Sự giống nhau đến kinh ngạc", một người nhận xét. Một người khác viết: "Đôi mắt của Diana và Charlotte thật giống nhau!". Một người thứ ba thốt lên: "Ánh mắt huyền thoại đó!". Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Charlotte giống Nữ hoàng Elizabeth hoặc ông ngoại Michael Middleton hơn.

Không chỉ gây chú ý với ngoại hình, Công chúa Charlotte còn khiến mọi người thích thú với những khoảnh khắc đáng yêu trong buổi hòa nhạc. Trước khi sự kiện diễn ra, các con của Hoàng tử và Vương phi xứ Wales đã ghé qua "Cây Nhân Ái" bên ngoài Tu viện Westminster để treo những lời chúc tốt đẹp. Bên trong khán phòng, Charlotte đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi được thưởng thức màn trình diễn ballet đặc biệt. Công nương Kate tiết lộ rằng, con trai út Louis (6 tuổi) đã giữ bí mật về tiết mục này suốt hai tuần để tạo bất ngờ cho chị gái.

Công chúa Charlotte xuất hiện trong buổi hòa nhạc với vẻ ngoài duyên dáng, diện chiếc áo khoác màu đỏ tía sang trọng, ton-sur-ton với trang phục của mẹ. Cô bé để tóc buông xõa nửa đầu, một kiểu tóc mà Vương phi Kate cũng thường xuyên lựa chọn. Ngoài gia đình Vương phi Kate, nhiều thành viên hoàng gia khác cũng tham dự sự kiện đặc biệt này. Có thể kể đến Công chúa Beatrice cùng gia đình, Zara Tindall và Nữ công tước xứ Edinburgh.

Buổi hòa nhạc "Together at Christmas" là một sự kiện quan trọng trong lịch trình của Vương phi Kate. Năm nay, sự kiện này càng thêm ý nghĩa khi Vương phi đã hoàn thành việc điều trị ung thư. Lần xuất hiện công khai gần nhất của cả gia đình là vào tháng 6, tại lễ diễu binh mừng sinh nhật Vua Charles, Trooping the Colour. Sau đó, Vương phi Kate đã vắng mặt trong các sự kiện hoàng gia để tập trung điều trị sức khỏe. Sự trở lại của bà tại buổi hòa nhạc Giáng sinh lần này khiến công chúng vô cùng vui mừng.

