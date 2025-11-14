NEXT GEN CEO 2025 đóng cổng submit, chính thức bước vào giai đoạn 2: Vòng Thẩm định chuyên sâu

Với quy mô toàn quốc và định vị là chương trình uy tín do các chuyên gia cao cấp bảo chứng, Next Gen CEO 2025 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng doanh nhân.

Ngay từ những ngày đầu mở cổng đăng ký, Ban tổ chức đã nhận về lượng lớn hồ sơ chất lượng, phản ánh sự trưởng thành mạnh mẽ của lớp CEO đang dẫn dắt các doanh nghiệp trong thời kỳ mới. Các ứng viên đến từ nhiều lĩnh vực: từ công nghệ, sản xuất, bán lẻ, dịch vụ đến giáo dục, y tế, truyền thông... đều cho thấy tinh thần đổi mới, khả năng ứng biến, tư duy phát triển bền vững và khát vọng vươn tầm của của thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam.

Bên cạnh nỗ lực truyền thông của Ban tổ chức, sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình có được nhờ đóng góp quan trọng từ Hội đồng Đề cử. Với uy tín và mạng lưới rộng trong cộng đồng doanh nhân, các thành viên Hội đồng Đề cử đã chủ động đề xuất, giới thiệu và kết nối những CEO trẻ tiêu biểu tham gia chương trình.





Với sự giới thiệu, kết nối tận tâm và trách nhiệm, Hội đồng đề cử không chỉ mang đến số lượng hồ sơ ấn tượng, mà còn góp phần thu hút nhiều CEO tham gia chương trình, từ đó nâng cao chất lượng mặt bằng ứng viên của mùa Next Gen CEO năm nay. Ban tổ chức ghi nhận đây là lực đẩy quan trọng giúp chương trình tạo được tiếng vang sâu rộng ngay trong giai đoạn mở màn.





Đồng thời, sự thấu hiểu về thị trường và đánh giá sát sao từ Hội đồng đề cử đã giúp Next Gen CEO 2025 tiếp cận được nhiều hồ sơ xuất sắc, tạo tiền đề để bước sang giai đoạn thẩm định chuyên sâu.





Bước vào giai đoạn từ 20/11 đến 6/12, trọng trách lớn nhất của toàn bộ chương trình sẽ tập trung vào Hội đồng Thẩm định – Cố vấn, lực lượng giữ vai trò then chốt quyết định chất lượng và sự minh bạch của Next Gen CEO 2025.

Hội đồng bao gồm các chuyên gia cao cấp, những CEO hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, cố vấn giàu kinh nghiệm và các nhà sáng lập có tầm ảnh hưởng lớn trong hệ sinh thái doanh nghiệp tại Việt Nam. Họ không chỉ sở hữu nền tảng chuyên môn sâu, mà còn có khả năng đánh giá đa chiều về chiến lược, năng lực vận hành, tác động xã hội và tầm nhìn dài hạn của mỗi ứng viên.

Vai trò của Hội đồng Thẩm định – Cố vấn ở giai đoạn này mang tính quyết định. Hội đồng sẽ trực tiếp đánh giá độc lập từng hồ sơ, dựa trên bộ tiêu chí nghiêm ngặt đã được chuẩn hóa; thẩm định cả “hồ sơ năng lực” và “hồ sơ giá trị”, bao gồm phong cách lãnh đạo, ảnh hưởng tới cộng đồng và khả năng xây dựng đội ngũ; đảm bảo chất lượng đầu ra, chọn đúng những CEO trẻ thực sự xứng đáng, có tầm nhìn và tiềm năng bứt phá. Đồng thời, góp phần định hình tiêu chuẩn thế hệ lãnh đạo mới, qua đó khẳng định uy tín của chương trình.

Bên cạnh đó, với sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Thẩm định – Cố vấn không chỉ đánh giá mà còn đóng vai trò là những “người nâng đỡ thế hệ kế nhiệm”, góp phần định hướng và tạo cảm hứng cho hàng trăm CEO trẻ đang theo đuổi hành trình phát triển doanh nghiệp và cống hiến cho xã hội.

Giai đoạn 1 chính thức khép lại với sự tham gia đông đảo của CEO cùng số lượng lớn hồ sơ chất lượng cho thấy Next Gen CEO 2025 đang dần khẳng định vị thế là một chương trình có tầm ảnh hưởng, góp phần phát hiện và tôn vinh thế hệ lãnh đạo trẻ đầy bản lĩnh. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục triển khai các vòng đánh giá tiếp theo, tiến tới công bố Danh sách Next Gen CEO chính thức vào ngày 12/12, trước khi kết nối cộng đồng lãnh đạo trẻ tại CEO Circle Forum vào tháng 1/2026.