Trong quá khứ, G-Dragon (trưởng nhóm BIGBANG) từng 2 lần dính cáo buộc dùng chất cấm lần lượt trong các năm 2011 và 2023. Hồi năm 2011, nam ca sĩ không bị khởi tố mà chỉ bị phạt cảnh cáo. Còn trong năm 2023, anh đã được chứng minh vô tội trước mọi cáo buộc nhắm vào mình. Những tưởng mọi chuyện đã chìm xuống thì tới nay, vụ việc năm xưa lại gây chú ý trở lại sau khi phóng viên tờ MHN Sports công bố phát hiện mới. Theo đó, có 1 mối liên hệ bất ngờ trong 2 vụ lùm xùm liên quan tới chất cấm của G-Dragon.

Cụ thể, cựu công tố viên Kim Hee Joon xuất hiện trong cả 2 vụ ồn ào chất cấm của trưởng nhóm BIGBANG nhưng đóng vai trò hoàn toàn trái ngược nhau. Hồi năm 2011, Kim Hee Joon giữ vai trò giám sát cuộc điều tra nhắm vào G-Dragon. Nhưng tới năm 2023, ông Kim lại bất ngờ “ngồi chung thuyền” với thủ lĩnh BIGBANG khi đảm nhận vai trò luật sư bào chữa cho nam ca sĩ.

1 nhân vật gây xôn xao khi xuất hiện trong cả 2 vụ lùm xùm chất cấm liên quan tới G-Dragon. Ảnh: Naver

Trở lại năm 2011, G-Dragon khi đó bị các công tố viên điều tra với cáo buộc hút cần sa tại 1 câu lạc bộ ở Nhật Bản. G-Dragon khai rằng anh nghĩ thứ mà người quen đưa cho mình lúc đó chỉ là thuốc lá thông thường. Vào thời điểm ấy, kết quả xét nghiệm cho thấy nam ngôi sao sinh năm 1988 dương tính với cần sa. Cuộc điều tra chính thức bắt đầu từ tháng 7/2011 vào thời điểm Kim Hee Joon còn đang đảm nhận chức vụ Trưởng ban Triệt phá tội phạm bạo lực thuộc Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul. Đến tháng 9 cùng năm, ông Kim được điều chuyển công tác sau 1 đợt cải tổ nhân sự định kỳ của cơ quan công tố, và công tố viên Kim Hoe Jong đã lên tiếp quản vị trí do Kim Hee Joon để lại. Tới tháng 10/2011, các công tố viên quyết định không khởi tố G-Dragon. Cơ quan chức năng giải thích rằng, quyết định này được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố bao gồm đây là lần đầu G-Dragon sử dụng cần sa, lại còn do người khác cung cấp và nam ca sĩ đã bày tỏ sự ăn năn hối cải.

Dựa trên những mốc thời gian nêu trên, cựu công tố viên Kim Hee Joon không phải người trực tiếp đưa ra quyết định không khởi tố G-Dragon. Dù vậy, ông vẫn là người giám sát phần lớn quá trình cuộc điều tra nhắm vào G-Dragon ở thời điểm đó.

Vụ ồn ào hút cần sa của G-Dragon hồi năm 2011 bỗng gây chú ý trở lại. Ảnh: Nate

Tới năm 2023, G-Dragon lại 1 lần nữa dính cáo buộc dùng chất cấm. Khi ấy, cảnh sát Incheon đã mở cuộc điều tra dựa trên lời khai của 1 nhân viên làm việc tại cơ sở giải trí người lớn. Tuy nhiên, G-Dragon đã được minh oan trong cáo buộc dùng ma túy sau khi các xét nghiệm chuyên sâu do Viện khoa học hình sự quốc gia thực hiện đều cho thấy nam ngôi sao âm tính với chất cấm. Cảnh sát sau đó khép lại vụ án và quyết định không chuyển giao hồ sơ vụ việc liên quan tới G-Dragon cho cơ quan công tố. Đáng nói, tại thời điểm G-Dragon dính cáo buộc dùng chất cấm hồi năm 2023, ông Kim Hee Joon lại xuất hiện, chỉ có điều lúc này ông “ngồi chung thuyền” với G-Dragon và đảm nhận vai trò luật sư bào chữa cho chàng trưởng nhóm BIGBANG.

Ông Kim Hee Joon từng giám sát cuộc điều tra nhắm vào G-Dragon nhưng sau đó lại đầu quân về đội ngũ pháp lý của nam ngôi sao này. Ảnh: Naver

Được biết, việc các cựu công tố viên sau khi rời ngành công tố chuyển sang làm luật sư bào chữa trong các vụ án không phải là điều hiếm gặp trong ngành luật ở Hàn Quốc. Nhưng trường hợp của G-Dragon gây chú ý hơn hẳn và có tính chất khác biệt. Bởi lẽ, ông Kim Hee Joon ngày ấy từng giám sát cuộc điều tra nhắm vào G-Dragon nhưng sau đó lại gia nhập vào đội ngũ pháp lý của chính nam ca sĩ này.

Trước những suy đoán từ dư luận, đại diện của G-Dragon đã lên tiếng làm rõ rằng nam ca sĩ không hề trực tiếp mời cựu công tố viên Kim Hee Joon về làm luật sư bào chữa cho mình. 1 nguồn tin thân cận với G-Dragon chia sẻ thêm với MHN Sports: “Vị luật sư phụ trách các vấn đề pháp lý cho G-Dragon kể từ khi anh ấy xuất ngũ chính là người đã đề xuất mời ông Kim Hee Joon về team pháp lý của nam ca sĩ”

MHN Sports đã liên hệ với Kim Hee Joon để lắng nghe những chia sẻ từ phía cựu công tố viên này nhưng tới nay vẫn chưa nhận được hồi âm.