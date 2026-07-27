Công bố hiện trường vụ nam diễn viên đột ngột tử vong trên sân thượng

Showbiz Đài Loan (Trung Quốc) vừa đón nhận tin buồn nam diễn viên đình đám Vương Khải (tên thật Vương Kiến Long) vừa đột ngột qua đời chưa rõ nguyên nhân ở tuổi 44. Theo cơ quan chức năng, hàng xóm đã phát hiện Vương Khải nằm bất động trên khu vực sân thượng thuộc nhà riêng của anh và gọi báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng tới nơi và kiểm tra, nam diễn viên đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Tại nhà riêng của Vương Khải, cơ quan chức năng đã tìm thấy nhiều túi thuốc, trong đó có loại nghi vấn là thuốc ngủ. Chị của Vương Khải cũng cho biết em trai bị căng thẳng thần kinh vì lịch làm việc cường độ cao, nghỉ ngơi không đều độ. Cho nên, nhiều năm qua, nam diễn viên đã uống rất nhiều loại thuốc, kể cả thuốc ngủ để duy trì sức khỏe nhằm đáp ứng lịch quay phim dày đặc. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu tác động bên ngoài tại hiện trường. Do đó, cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thần màn ảnh.

Vương Khải qua đời ở tuổi 44. Ảnh: Sina.

Sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp, người hâm mộ và ê-kíp bộ phim Bách Vị Nhân Sinh không khỏi bàng hoàng, bởi chỉ một ngày trước đó, nam diễn viên vẫn đến phim trường và hoàn thành lịch quay như bình thường. Đáng chú ý, khi nhìn lại trang cá nhân của Vương Khải, khán giả không khỏi xót xa trước bài đăng cuối cùng được anh chia sẻ vào ngày 28/4. Nội dung bài viết là lời tâm sự chân thành của Vương Khải về những biến đổi trong cuộc sống và hành trình tìm lại chính mình.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh đang dần mất đi sự tự tin. Ngôi sao Thiên Thần Tuyết tâm sự từ nhỏ đến lớn, anh luôn dễ dàng kết nối với mọi người, nhận được nhiều thiện cảm và bản thân cũng đặc biệt thích mang niềm vui cho những người xung quanh. Mỗi nụ cười của người khác đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, gần đây anh cảm thấy bản thân đã đánh mất sự tự tin giao tiếp, dần khép mình lại và luôn cảm thấy gượng gạo khi đứng trước mọi người. Ở cuối bài viết, nam diễn viên để lại những dòng đầy suy ngẫm: "Bây giờ tôi càng chắc chắn rằng, nếu tôi không có thiên phú để trở thành ánh mặt trời, thì tôi sẽ chọn bước theo ánh mặt trời. Có lẽ hình bóng ngược sáng ấy sẽ khiến tôi yêu bản thân mình của hiện tại hơn".

Không ai ngờ đây lại trở thành những dòng chia sẻ cuối cùng của Vương Khải trên mạng xã hội. Sau khi tin anh qua đời được công bố, rất nhiều người hâm mộ đã quay lại bài viết này để lại lời tiễn biệt. Đọc lại những dòng tâm sự của Vương Khải, nhiều người cảm thấy quặn thắt tâm can, bởi chúng phần nào phản ánh những khó khăn, bất ổn về mặt tâm lý mà nam diễn viên đã trải qua trong thời gian gần đây.

Vương Khải có dấu hiệu bị bất ổn tâm lý trước khi qua đời. Ảnh|: Sohu.

Vương Khải sinh năm 1982, có tên thật là Vương Kiến Long, đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Anh từng tỏa sáng ở dòng phim thần tượng, trở thành chàng trai trong mộng của nhiều thiếu nữ nhờ vai nam phụ si tình, luôn âm thầm bảo vệ nữ chính trong bộ phim gây sốt 1 thời Hoa Oải Hương. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đáng chú ý của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm Thiên Thần Tuyết, Vươn Tới Các Vì Sao, Tiệm Cầm Đồ Số 8... Nhờ hàng loạt vai diễn ấn tượng, Vương Khải đã trở thành 1 gương mặt quen thuộc trong thời kỳ hoàng kim của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc).

Năm 2011, anh chính thức đổi nghệ danh thành Vương Khải như hiện tại, và kể từ đó tới nay liên tục ghi dấu ấn qua các bộ phim khung giờ vàng ở thị trường Đài Loan (Trung Quốc), trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm Bách Vị Nhân Sinh.

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Tên tuổi của Vương Khải gắn liền với hàng loạt bộ phim thần tượng ăn khách hồi đầu thập niên 2000. Ảnh: 163

Nguồn: Sina, China Times