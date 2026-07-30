Công bố FV RUN - giải chạy gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật

Sự kiện do Bệnh viện FV phối hợp cùng Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ tổ chức. Theo công bố của ban tổ chức, toàn bộ doanh thu từ bán vé sẽ được dùng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc dị tật bẩm sinh, khiếm khuyết về tim mạch, hàm mặt, chỉnh hình...

Dự kiến FV Run sẽ thu hút khoảng 3.000 vận động viên tham dự. Ảnh: Bệnh viện FV

Đây là mùa giải đầu tiên của FV RUN, gồm bốn cự ly: Family Run (tiếp sức 3x1km dành cho đội hình 3 người, trong đó có ít nhất một trẻ từ 6-14 tuổi), 5km, 10km và Half Marathon (21km). Ban tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 3.000 vận động viên trong mùa giải đầu tiên.

Tinh thần thể thao là một phần văn hóa của Bệnh viện FV, truyền cảm hứng cho sự ra đời của giải chạy cộng đồng FV RUN. Ảnh: Bệnh viện FV

Sự kiện kéo dài hai ngày: ngày 31/10 vận động viên nhận race kit, BIB và tham gia khu Expo cùng các hoạt động của nhà tài trợ; ngày 1/11 diễn ra nội dung thi đấu chính, lễ trao giải và bế mạc. Bên cạnh phần chạy, người tham gia có thể trải nghiệm tư vấn sức khỏe miễn phí, đo chỉ số cơ thể, khu vui chơi trẻ em và tham quan "Bức tường Hy vọng" - nơi giới thiệu câu chuyện các bệnh nhi từng được điều trị qua Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ.

Giải thưởng được trao cho các vận động viên có thành tích cao ở tất cả cự ly, tổng giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Riêng cự ly 10km và Half Marathon có thêm hệ thống giải theo nhóm tuổi.

Hệ thống Phòng khám ACC - thành viên tập đoàn FV sẽ đồng hành chuyên môn trong sự kiện FV Run. Ảnh: Phòng khám ACC

Toàn bộ giải đấu được bảo trợ y tế bởi Bệnh viện FV theo tiêu chuẩn JCI, với các trạm y tế do đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện trực tiếp phụ trách dọc đường chạy, phối hợp cùng trạm nước, dinh dưỡng và lực lượng phản ứng nhanh. Sau khi về đích, vận động viên được chăm sóc phục hồi tại Recovery Zone với sự đồng hành chuyên môn của Hệ thống Phòng khám ACC - thành viên tập đoàn FV.

Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ được thành lập từ năm 2006, theo công bố của quỹ đã hỗ trợ thăm khám và phẫu thuật cho hơn 954 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

FV Run được bảo trợ y tế bởi Bệnh viện FV theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JCI. Ảnh: Bệnh viện FV

Thông tin đăng ký:

Website: https://actiup.net/vi/event/fv-run

Hotline hỗ trợ & đăng ký: 093 454 5303

Hotline nhận tài trợ: 0903 035 030 (Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ)

Thời gian mở cổng đăng ký: từ 29/7/2026 đến khi đủ số lượng vận động viên

Giá vé từ 250.000 đồng, có ưu đãi cho doanh nghiệp/câu lạc bộ/nhóm đăng ký từ 10 người