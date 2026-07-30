Vợ đột quỵ, con thơ mắc bệnh hiểm nghèo, người đàn ông gần 60 tuổi lâm cảnh cùng cực

Biến cố liên tiếp ập đến



Di chứng của lần đột quỵ năm ngoái khiến việc đi lại của chị Cái Thị Vân (43 tuổi, trú đường Trần Thái Tông, tổ 25, phường Thuận Hóa, TP Huế) gặp nhiều khó khăn, sức khoẻ yếu. Chị ngồi bên chiếc giường, chậm rải chia từng liều thuốc cho con trai Nguyễn Chánh Gia Bảo (12 tuổi) uống rồi thở dài chia sẻ.

Chị Vân gắng gượng chăm sóc con trai bệnh tật

"Con trai phát hiện mắc bệnh Tan máu bẩm sinh nặng từ khi mới lên 1 tuổi. Suốt hàng chục năm qua, con phải sống dựa vào máu người khác để duy trì sự sống. Đều đặn hàng tháng tôi đưa con nhập viện truyền máu 1-2 lần, mỗi lần con truyền 1- 2 bịch máu. Cơ thể con lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi vì căn bệnh quái ác hành hạ.

Tháng 2/2025, ca phẫu thuật ghép tuỷ thành công, con không phải truyền máu như trước nữa nhưng cũng tái khám hàng tháng và lấy thuốc về điều trị tại nhà", chị Vân chia sẻ.

Cũng theo chị Vân, ngoài viện phí, thuốc thang được hưởng bảo hiểm, có nhiều loại thuốc phải mua ngoài, chi phí khoảng 2- 3 triệu đồng/ tháng. Đó là chưa kể các khoản đi lại, ăn uống, sinh hoạt. Tác dụng phụ của thuốc nên có thời gian, toàn thân Bảo mọc đầy lông, mệt mỏi, sốt.

Em Bảo mắc bệnh Tan máu bẩm sinh đã được phẫu thuật ghép tuỷ

Chỉ 6 tháng sau ngày con trai phẫu thuật ghép tuỷ, chị Vân bị đột quỵ.

"Vừa ngủ dậy tôi thấy choáng váng, té ngã, được gia đình đưa đi cấp cứu và được bác sĩ kết luận bị đột quỵ, có dấu hiệu liệt nửa người bên phải. Sau một thời gian điều trị, tôi xuất viện về nhà. Từ đó đến nay, sức khoẻ tôi rất yếu, không còn làm việc được nữa, chỉ ở nhà chăm con, phụ việc nhà một cách khó khăn", chị Vân chia sẻ thêm.

Chị Vân kể, 20 năm trước, khi vừa 23 tuổi, chị gặp anh Nguyễn Chánh Hưng (nhiều hơn 16 tuổi). Thương cảnh "gà trống nuôi con", chị Vân chấp nhận lấy anh Hưng, nguyện cùng anh chăm lo cho 2 người con thơ của anh Hưng thay người vợ xấu số.

Người vợ trước của anh Hưng không may qua đời đột ngột sau một vụ tai nạn giao thông. Ngày vợ mất, 2 đứa con, lớn mới 6 tuổi, nhỏ vừa lên 3.

Sau 7 năm một mình "gà trống nuôi con" anh Hưng gặp chị Vân và quyết định đi thêm bước nữa. Hạnh phúc nhân lên khi 2 đứa con (1 gái, 1 trai) lần lượt chào đời. Ai cũng mong cuộc sống của anh Hưng từ đây sẽ bớt khổ, bù đắp những nỗi đau, mất mát bố con anh từng phải gồng mình trải qua.

Thế nhưng, niềm vui chưa trọn thì biến cố liên tiếp ập đến. Vợ con lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình lâm cảnh khó khăn.

Gánh nặng gia đình

Trước đây khi còn khoẻ mạnh, ngoài thời gian chăm con ở viện, ai thuê gì chị Vân đều nhận làm, khi chà nhám thuê cho xưởng gỗ, khi rửa bát thuê cho nhà hàng. Ngày nào có việc thì chị nhận được 250.000 đồng tiền công. Từ ngày bị đột quỵ, cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng.

Ở tuổi 59, đau lưng thường xuyên nhưng anh Hưng vẫn cố gắng làm thợ sơn cho một xưởng gỗ gần nhà. Ngày nào có việc thì anh nhận được 300.000 đồng tiền công. Thế nhưng, công việc bấp bênh, có tháng, may mắn lắm anh cũng chỉ làm được 15- 20 ngày.

Ngoài vợ con bệnh tật, anh Hưng còn nuôi con gái lớn đang học năm thứ 2 trường đại học trên địa bàn TP Huế. Dù cố gắng làm việc nhưng cuộc sống gia đình luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, gánh nặng nợ nần.

"Nhiều hôm đuối sức, đau lưng, viêm phổi nhưng tôi cũng không dám nghỉ ngơi. Có việc ngày nào thì tôi cố gắng làm mới có tiền sinh hoạt hàng ngày, thuốc thang cho vợ, con.

Hàng chục năm qua, để có tiền chạy chữa cho vợ, con, tôi đã vay mượn hơn 200 triệu đồng. Giờ kiệt quệ rồi, tôi không biết xoay xở đâu nữa. Cả cuộc đời vất vả, chỉ mong vợ con được bình yên mà khó khăn quá", anh Hưng thở dài.

Ông Hà Minh Tuyên - nguyên Tổ trưởng tổ 25, phường Thuận Hóa, cho biết, ông đã có 9 năm làm tổ trưởng và mới nghỉ từ ngày 1/7/2026 vừa rồi nên hiểu khá rõ hoàn cảnh của gia đình chị Vân.

"Chị Vân bị đột quỵ, sức khỏe yếu. Con trai út mắc bệnh hiểm nghèo, đi viện ròng rã suốt hàng chục năm nay. 2 người con riêng của anh Hưng (với người vợ đầu) đã trưởng thành nhưng cũng không có việc làm ổn định, bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi. Dù đã 59 tuổi, anh Hưng vẫn phải bươn chải làm việc để có tiền lo cho vợ, con", ông Tuyên chia sẻ.

Theo ông Tuyên, năm 2023, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, tổ dân phố đã đứng ra kêu gọi, vận động mọi người ủng hộ khoảng 20 triệu đồng để hỗ trợ em Bảo điều trị bệnh. Dù bệnh tật nhưng Bảo vẫn cố gắng theo học. Hết hè này em lên lớp 7.

Biến cố liên tiếp khiến gia đình chị Vân vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh khó khăn. Cuộc sống của gia đình chị cũng như tương lai của em Bảo lúc này đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Vân xin gửi về địa chỉ: Chị Cái Thị Vân, số 20 Trần Thái Tông, tổ 25, phường Thuận Hoá, TP Huế.

Số tài khoản của chị Cái Thị Vân: 19074769289016, ngân hàng Techcombank. ĐT: 0794649651.