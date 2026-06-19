Công bố điểm thi lớp 10 THPT: Cần làm gì khi con trượt nguyện vọng 1?

Cha mẹ có quyền sụp đổ, nhưng đừng trút lên con

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong , TS.BS. Phan Thị Minh Ngọc, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên và Quản lí kí túc xá, Tổ trưởng Trạm sạc Tâm hồn, Trung tâm Thông tin và Tư vấn sinh viên, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, lúc này, hơn cả một kì thi, đó là bài kiểm tra về bản lĩnh, sự thấu hiểu và tình yêu thương của những người làm cha, làm mẹ.

Khi nhận kết quả không như ý, câu hỏi đầu tiên đặt ra là: Cha mẹ có quyền buồn đau, thất vọng, thậm chí là sụp đổ hay không?

Cha mẹ hoàn toàn có quyền đó. Việc cùng con thức khuya dậy sớm, đầu tư không tiếc công sức, thời gian và tiền bạc khiến sự thất vọng lúc này trở thành một phản ứng tâm lí hết sức con người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cách cha mẹ giải tỏa nó. Hãy chia sẻ nỗi buồn đó với bạn đời, với bạn bè hoặc tìm đến các mối quan tâm bên ngoài để giải tỏa bằng bất cứ cách nào, trừ việc trút lên con.

Thí sinh thi lớp 10 THPT công lập năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Duy Phạm

"Khi đối diện với con, hãy xuất hiện với một trạng thái đủ cân bằng và điềm tĩnh, để con hiểu rằng thành bại là một phần tất yếu của cuộc đời", bác sĩ Ngọc nói.

Với chỉ tiêu công lập luôn hữu hạn, việc con trượt nguyện vọng 1 không có nghĩa là con kém cỏi, mà chỉ là có hàng ngàn đứa trẻ khác cũng đang phải tạm dừng chân như con. Theo bác sĩ Ngọc, trong khúc quanh này của cuộc đời, đứa trẻ nào có một điểm tựa vững vàng từ gia đình, đứa trẻ đó sẽ có sức bật tốt hơn.

"Cha mẹ đã không tiếc những tháng ngày đưa đón, không tiếc tiền bạc học thêm, thì lúc này xin đừng tiếc con một bờ vai. Hãy tự chuẩn bị tinh thần và chủ động bộc lộ, bày tỏ cho con biết rằng dù kết quả thế nào, bố mẹ vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng con. Sự bao dung của cha mẹ chính là liều thuốc chữa lành nhanh nhất cho những tổn thương đầu đời của đứa trẻ mười lăm tuổi", bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Cùng con lật mở phương án dự phòng

Khi giông bão tâm lí đã qua đi, trên cơ sở của sự đồng thuận và tin tưởng, đây là lúc cha mẹ và con cần ngồi lại với nhau. TS. Phan Thị Minh Ngọc nhắn nhủ, phụ huynh cần cùng thảo luận, gợi mở và lắng nghe, trao cho con cơ hội được lựa chọn hướng đi tiếp theo trong các phương án dự phòng mà chắc hẳn gia đình nào cũng có sẵn. Việc để con tự tham gia vào quyết định tương lai sẽ giúp con có trách nhiệm hơn với chặng đường sắp tới.

Phía sau những tổn thương, một cách âm thầm và khách quan, cha mẹ cũng nên nhìn nhận lại lí do con chưa đạt mục tiêu. Kết quả này đến từ việc con thực sự thiếu nỗ lực hay do thiếu một chút may mắn, và gia đình có thể rút ra bài học nào đó cho con ở chặng đường tiếp theo.

Con ở tuổi 15 có thể chưa đủ lớn, chưa đủ sáng suốt để nhìn nhận sâu sắc. Nhưng khi cha mẹ nhìn thấy, dù khoan vội vã nói ra, sự thấu suốt đó vẫn sẽ giúp định hướng, giúp con khởi hành đúng hướng và nhanh hơn ở chặng đường mới.

Phía trước là gì? Cha mẹ chưa biết, con càng chưa biết, và ngay cả những gia đình đang toại nguyện thật ra cũng chưa ai biết trước tương lai. Đường dài mới biết ngựa hay, và chặng đường THPT mới chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình trưởng thành.

Những ai dừng lại sẽ không bao giờ biết được những điều tốt đẹp phía trước. Chỉ có tiếp tục bước đi trong yêu thương và niềm tin mới là cách duy nhất để con đường hiện ra, mở ra những thử thách mới và những thành công mới cho con.