Cổng bán vé CTicket hoạt động hết công suất vì fans Michael Learns To Rock tại Việt Nam

Việc nhóm nhạc đình đám của Đan Mạch – Michael Learns To Rock tổ chức concert vào tháng 11 tới tại Nhà thi đấu Phú Thọ đang được fans Việt vô cùng quan tâm và ''ra tay'' săn vé triệt để.

"Xin chào Việt Nam! Chúng tôi quay trở lại rồi đây! Đã đến lúc sắp xếp lịch và hẹn gặp nhau vì Michael Learns To Rock sẽ trở lại vì bạn.

Vào ngày 17/11 sắp tới, chúng tôi sẽ biểu diễn lúc 8h tối tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Hãy sẵn sàng cùng chúng tôi hát những bài hát mà bạn yêu thích nhé. Việt Nam ơi, bạn còn chờ gì nữa, đặt vé ngay bây giờ để trải nghiệm đêm nhạc diệu kỳ, tour lưu diễn châu Á Michael Learns To Rock - Take Us To Your Heart 2024. Sớm gặp nhau nhé!"

Đó là lời chào đến từ nhóm nhạc huyền thoại của Michael Learns To Rock vừa gửi đến cộng đồng fan Việt qua kênh Youtube của Nhà tổ chức show Take Us To Your Heart.

Là điểm sáng tại Đông Nam Á với các sự kiện âm nhạc hoành tráng từ các Nghệ sĩ, nhóm nhạc hàng đầu thế giới, Việt Nam đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế, mang lại doanh thu hàng nghìn tỷ đồng từ việc bán vé, kinh doanh du lịch cùng các dịch vụ liên quan.

Cụ thể: Theo thống kê của Touring Data, với 2 đêm diễn ở Hà Nội của nhóm nhạc Hàn Quốc Black Pink đã thu hút 67.443 khán giả với tỉ lệ "cháy vé" là 100% và có doanh thu 13.660.064 USD (hơn 333,4 tỉ đồng), non nửa con số mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2030.

Riêng với thế hệ 8X, 9X, nhạc của Michael Learns To Rock không chỉ là một món ăn tinh thần đơn thuần mà còn là thanh xuân, là tuổi trẻ của nhiều thế hệ. Những năm tháng xa xôi ấy, họ đã sống cùng những giai điệu đẹp đến da diết, cùng chia sẻ hành trình trưởng thành cùng những bài hát mang ngôn ngữ xa lạ nhưng có thể chạm vào trái tim của bất cứ người nghe nào. Và đây chính là cơ hội để chúng ta cùng nhau trở lại những cảm xúc tuyệt vời đó cùng thần tượng, ngay trên quê hương.

CTicket là một trong những nền tảng độc quyền bán vé cho các sự kiện văn hóa và các show diễn lớn tại Việt Nam. Với công nghệ hiện đại, tiên phong trong lĩnh vực phân phối vé điện tử tại Việt Nam, CTicket đạt sức tải lên đến trên dưới 100.000 lượt truy cập cùng lúc nhưng vẫn mượt mà và ổn định, đảm bảo tất cả khách hàng đều được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Đêm nhạc "trở lại thanh xuân" của Michael Learns to Rock (MLTR) vào ngày 17/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ là sự kiện đang rất được mong chờ, mang lại không gian âm nhạc gắn liền với tuổi trẻ của nhiều thế hệ.

Michael Learns To Rock là ban nhạc pop-rock nổi tiếng đến từ Đan Mạch, một trong những nhóm nhạc đã chiếm trọn trái tim của khán giả Việt Nam từ những năm 90 với những bản hit như "Take Me To Your Heart," "25 Minutes," "Sleeping Child," và nhiều ca khúc kinh điển khác.

Concert ''Take Us To Your Heart'' được đồng tổ chức bởi Công ty Truyền thông quảng cáo StoryTeller và Công ty Cổ phần Truyền thông inD.

Nhanh tay đặt vé tại CTicket để được gặp thần tượng Quốc tế ngay trên ''sân nhà''!