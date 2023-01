Công an xác nhận TikToker Kiều Văn Thái không bị bắt

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 2/1, công an nhận được tin báo căn hộ 2109 ở một chung cư tại phường Mễ Trì mở nhạc sàn to gây mất an ninh trật tự.

Nhóm nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an phường Mễ Trì kiểm tra phát hiện 7 nam, nữ thanh niên trong một phòng của căn hộ, còn anh Kiều Văn Thái ngủ ở phòng khác. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một đĩa sứ màu trắng, một ống tẩu được cuộn bằng tờ tiền, một loa, đèn nháy.



Làm việc với những người tại chung cư, công an phường xác định có 7 người đã sử dụng ma túy. Nhưng riêng anh Kiều Văn Thái khai nhận ngủ ở phòng bên, không biết và cũng không tham gia với nhóm 7 người.

Kết quả xét nghiệm nhanh cũng cho thấy anh Thái âm tính với ma túy, còn 7 người còn lại có kết quả dương tính. Sau khi xác minh vụ việc, công an kết luận anh Kiều Văn Thái không tham gia tổ chức, không sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người và tiếp tục điều tra, làm rõ.

TikToker Kiều Văn Thái.

Kiều Văn Thái được biết đến là TikToker nổi tiếng, đến nay đã có hơn 46,6 triệu lượt thả yêu thích (thả tim) cho các bài đăng trên kênh TikTok cá nhân. Anh được biết đến với nhiều clip chuyên đánh giá về ẩm thực và du lịch. Đồng thời, hot TikToker cũng nổi tiếng đình đám với món ăn "gà ủ muối".



Tuy nhiên, tối 2/1, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh Kiều Văn Thái đứng cùng nhiều người khác tại trụ sở công an. Cư dân mạng cho rằng, Kiều Văn Thái bị bắt liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, sáng 3/1, Kiều Văn Thái đã đăng tải lên trang cá nhân phủ nhận tin đồn này.