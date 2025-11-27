Công an xác minh người đăng tải thông tin bị axit trôi trong lũ làm mờ mắt

Ngày 27-11, trên mạng xã hội lan truyền nội dung và đoạn clip cho rằng ông Nguyễn Thanh Tùng (ngụ xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị mờ mắt do mở can axit trôi từ nhà máy mía đường Tuy Hòa làm mờ mắt.

Thông tin đăng tải sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Trao đổi với báo chí, ông Tùng cho biết ngày 20-11, khi ra thăm đàn vịt, ông nhặt vài vật dụng còn sót lại rồi vô tình lấy tay dụi vào mắt.

Đến chiều cùng ngày, mắt ông bắt đầu mờ dần. Ngày 24-11, ông Tùng về nhà, sau đó được một người tên Kim Chi quay clip đưa lên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho rằng bản thân bị mờ mắt không phải do axit từ nhà máy mía đường

Ông Tùng cho rằng thông tin nói ông bị axit nhà máy đường Tuy Hòa làm mờ mắt là không đúng. "Nếu axit trôi từ nhà máy đường thì sẽ theo dòng lũ chảy xuống biển, trong khi tôi ở phía trên. Hiện mắt tôi vẫn mờ nên sẽ vào TP HCM để thăm khám" – ông Tùng nói.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Hòa Xuân cho biết đơn vị đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng về việc một người đàn ông "bị mờ mắt do can axit nhà máy đường trôi trong lũ bật nắp".

"Qua xác minh ban đầu, sự việc không đúng như nội dung đăng tải. Chúng tôi đang làm việc với bệnh viện để lấy bệnh án và xử lý các thông tin sai sự thật" - lãnh đạo Công an xã Hòa Xuân khẳng định.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, 100 can axit sunfuric (20 lít/can) của nhà máy đường Tuy Hòa bị nước lũ cuốn trôi.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đây là loại axit rất nguy hiểm. Người dân nếu phát hiện các can trôi nổi cần tuyệt đối không tự ý mở nắp, phải báo ngay cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.