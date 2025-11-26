Clip: Di Anh

Người chồng mất tích 7 ngày trong cơn lũ

Trong căn nhà nhỏ còn hoang tàn sau cơn lũ dữ ở phường Đông Hoà, tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn với khói hương nghi ngút. Bàn thờ đã được lập nhưng đó là một bàn thờ trống rỗng, không có di hài hay áo quan của anh N.Đ.H - người cha, người chồng đã mất tích 7 ngày trong cơn lũ.

Ảnh: Di Anh

Chị Huỳnh Thị Mịn, vợ anh, vẫn day dứt vì lời dặn dò cuối cùng: “Trước đó cũng dặn ông, ‘mấy con bò nhỏ thì bỏ đi, cứu hai con lớn thôi, tiếc của là thiệt mạng á’. Minh cũng nói trước ông ấy rồi.” Nhưng anh đã đi. Và định mệnh nghiệt ngã ập đến - bò được cứu an toàn, không mất con nào, nhưng người cha đã bị dòng nước cuốn đi.

Những ngày đầu, gia đình vẫn còn nuôi giữ tia hy vọng rằng anh đã may mắn gặp được đội cứu hộ. Chị Mịn kể lại khoảnh khắc mong manh đó: “Bắt đầu chiều tối nghe tin ông ấy trôi xuống dưới kia được người ta cứu, đu được cây nên cứu hộ đưa vào rồi nên mình cũng yên tâm.”

Chị Mịn vẫn không thôi nghẹn ngào (Ảnh: Di Anh)

Cả gia đình lao vào cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ. Nguyễn Huỳnh Huy Hoàng, con trai anh H., đã lặn lội suốt 5 ngày đêm qua:

“Nước lũ cao, ba đi vô đồng cứu bò rồi mất tích. Em tìm đến ngày nay là ngày thứ 5 rồi... Em cũng nghe tin đồn là ba được cứu hộ cứu sống. Nhưng em đi tìm nhiều lắm mà vẫn không thấy ba đâu hết.”

Nhưng rồi, những ngày tháng cứ trôi qua, cùng dòng nước lặng lẽ rút… tung tích của người chồng, người cha vẫn cứ thế im lặng mài mòn hy vọng của gia đình. “Ngày thứ 4, thứ 5 tìm hoài không thấy. Ngày thứ 6 là hết hy vọng,” chị Mịn nghẹn ngào.

Những tiếng nức nở đau thương vẫn quẩn quanh căn nhà (Ảnh: Di Anh)

“Em vẫn sẽ tìm, tìm khi nào thấy ba thì thôi”

Chấp nhận hiện thực. Ngày thứ 7, gia đình quyết định lập bàn thờ. Đó là một quyết định tột cùng của sự bất lực cùng đau đớn.

Với Nguyễn Huỳnh Hoàng Hải, con gái anh H., bi kịch ập đến đột ngột, không một lời báo trước. Cô đang làm việc, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi tin nhắn từ một người bạn xuất hiện trên màn hình điện thoại:

“Bữa đó em đang làm, nghỉ một chút cầm điện thoại lên thấy bạn em nhắn tin, hỏi: ‘Ba đi vô lùa bò bị cuốn trôi có thiệt không Hải?’ Lúc đó em không biết ba bị cuốn, em đi hỏi nhiều người lắm.”

Nguyễn Huỳnh Hoàng Hải (Ảnh: Di Anh)

Từ cú sốc ban đầu, Hải vội vã lao vào cuộc tìm kiếm vô vọng, bắt đầu từ việc xác minh thông tin tưởng chừng như không thể tin nổi. Cô đi khắp nơi, hỏi han tất cả mọi người, chạy đến các bệnh viện: “Em đi hỏi nhiều người lắm. Đi tất cả bệnh viện rồi, mà không thấy. Trên cạn dưới nước gì cũng tìm hết luôn. Về thấy mẹ lủi thủi một mình, hai mẹ con ôm nhau khóc.”

Dù tuyệt vọng nhưng tuy nhiên, đối với Hải, việc lập bàn thờ không có nghĩa là chấm dứt tìm kiếm. Trong cô, hy vọng vẫn cháy âm ỉ như một ngọn đèn dầu trước bão tố.

“Chưa tìm thấy ba là em vẫn sẽ tìm, tìm khi nào thấy thì thôi. Em không bao giờ dập tắt hy vọng đó được.”