Công an xác minh loạt tờ tiền mệnh giá 100 USD và 500.000 đồng rơi trên đường: Du khách quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ được mời lên làm việc

Theo thông tin từ Phường Ngũ Hành Sơn (Thành phố Đà Nẵng) cho biết, vào lúc 00 giờ 00 phút ngày 11/10/2026, chị Anna, quốc tịch Ukraina, đang sinh sống trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, nhặt được một chiếc ví chứa 3.300 USD và 4.000.000 đồng trên đường. Chị đã chủ động mang chiếc ví đến Công an phường giao nộp để sớm tìm người đánh mất.

Trước sự chứng kiến của Công an phường Ngũ Hành Sơn, chị Anna trao trả tài sản cho anh Hasan Burser. Ảnh: Công an phường Ngũ Hành Sơn

Tiếp nhận tài sản, ca trực Công an phường kiểm tra giấy tờ bên trong, xác định chủ nhân là anh Hasan Burser, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng. Công an phường đã nhanh chóng liên hệ với khách sạn, mời anh Hasan Burser đến nhận lại đầy đủ giấy tờ và tài sản gồm 3.300 USD và 4.000.000 đồng.

Nhận lại tài sản, anh Hasan Burser bày tỏ lời cảm ơn đến chị Anna và Công an phường Ngũ Hành Sơn vì đã tận tình hỗ trợ, giúp anh tìm lại giấy tờ và tài sản.

Nghĩa cử của chị Anna, cùng sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, đã giúp du khách tìm lại tài sản ngay trong đêm, để lại ấn tượng tốt đẹp về sự thân thiện, tử tế của người dân và lực lượng Công an Đà Nẵng.

Đây là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.