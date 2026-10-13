Đôi vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Phú Thọ: Danh tính nạn nhân

Vụ việc phát hiện đôi vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ đã khiến dư luận xôn xao. Sự việc xảy ra vào tối ngày 11/10 tại căn nhà ở thôn Quảng Nạp, xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ.

Báo VOV cho hay, theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11/10, anh Nguyễn Văn D. (29 tuổi) từ nhà vợ ở xã Văn Lang về nhà tại thôn Quảng Nạp thì phát hiện mẹ là bà N.T.Đ. (60 tuổi) nằm gục trong bếp với nhiều vết máu ở vùng đầu và mặt. Người con trai gọi mẹ nhưng không thấy phản hồi nên chạy sang nhờ hàng xóm hỗ trợ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng xã Quảng Yên sau khi tiếp nhận tin báo đã đến hiện trường kiểm tra, thu thập thông tin và báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xử lý.

Báo VietNamNet thông tin thêm, đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phá cửa, phát hiện ông N.K.Đ. (59 tuổi, chồng bà Đ.) tử trong trên sàn nhà, trên tay có quấn dây điện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.