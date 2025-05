Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc một nam sinh bị nhóm bạn liên tục dùng tay chân tấn công và có lời lẽ thô tục trong nhà vệ sinh của một trường học, gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng và người dân thành phố Bắc Kạn.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Công an phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn để nhanh chóng xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan trong đoạn clip.

Cơ quan Công an làm việc cùng đại diện nhà trường và nhóm học sinh

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính 4 học sinh liên quan đến vụ việc. Đó là T.A.Đ. (SN 2010) và B.T.N.D. (SN 2010), học sinh lớp 9; G.P.V. (SN 2010) và T.B.K. (SN 2011), học sinh lớp 8, tất cả đều là học sinh Trường THCS Bắc Kạn (Thành phố Bắc Kạn). Theo xác minh, G.P.V. là người đã sử dụng điện thoại của T.A.Đ. để quay lại cảnh hành hung em N.H.H. (SN 2011, học sinh lớp 8 cùng trường).

Theo đó, khoảng 8h ngày 5/5, trong giờ giải lao, T.A.Đ đã nhờ một bạn cùng trường gọi N.H.H đến khu vực nhà thực hành của trường. Tại đây, N.H.H bị T.A.Đ và B.T.N.D đánh, nhưng sau đó được T.B.K can ngăn nên dừng lại. Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, T.B.K lại tìm đến N.H.H, ghì cổ và đưa em đến nhà vệ sinh của trường, nơi T.A.Đ, B.T.N.D và G.P.V đang đợi sẵn.

Tại đây, nhóm học sinh này ép N.H.H nhận tội "cướp người yêu" của T.A.Đ, rồi lao vào đánh đập em bằng tay chân. N.H.H không thể chống cự và chỉ đến khi nghe thấy tiếng hô "cô giáo đến", cả nhóm mới dừng tay.

Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, T.B.K. tiếp tục tìm gặp H., ép buộc đưa vào nhà vệ sinh, nơi T.A.Đ. và B.T.N.D. đã đợi sẵn. Cả nhóm sau đó đã lao vào đánh đập H. và dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình này.

Đáng chú ý, theo lời khai, trước đó, vào ngày 4/5, H. cũng từng bị T.B.K. đánh và sau đó tiếp tục bị T.A.Đ. và T.B.K. gọi đến một bãi đất trống thuộc tổ 12, phường Phùng Chí Kiên để hành hung. Vì lo sợ, H. đã giấu gia đình việc bị đánh. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi đoạn clip hành hung trong nhà vệ sinh lan truyền trên mạng xã hội.

Kết quả chụp cắt lớp ngày 11/5, em N.H.H bị gãy 3 xương sườn bên trái và có khí trong khớp vai trái. Đáng chú ý, trước đó, vào cuối tháng 4, N.H.H cũng từng bị T.B.K đánh, và ngày 4/5, T.A.Đ và T.B.K tiếp tục gọi em đến một bãi đất trống để đánh. Vì sợ hãi, N.H.H không dám kể chuyện với ai. Chỉ đến khi đoạn video được lan truyền, gia đình mới biết chuyện và đưa em đi khám.

Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy em N.H.H. bị gãy cung trước xương sườn 5, 6, 7 bên trái và có khí trong khớp vai trái, cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi bạo lực.

Trước đó, ngày 16/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm thông tin về vụ việc một nam sinh bị đánh hội đồng tại huyện Định Quán, đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17h25 ngày 12/5 tại một vườn điều gần Trường THCS-THPT Suối Nho (xã Suối Nho, huyện Định Quán). Nạn nhân là em N.P.P., học sinh lớp 8/9 của trường.

Nam học sinh bị nhóm bạn đánh tập thể. Hình cắt từ clip.

Bốn đối tượng tham gia đánh em P. gồm: N.H.P. (học sinh lớp 6), T.V.N.B. (học sinh lớp 8 cùng trường với nạn nhân), và hai em N.H.L., N.H.A. (đã nghỉ học).

Clip ghi lại cho thấy em P. đang ngồi trên xe máy thì bất ngờ bị nhóm thiếu niên kéo xuống đường và liên tục hành hung bằng tay, chân và nón bảo hiểm. Dù em P. liên tục nói "mình có làm gì mấy bạn đâu", nhóm này vẫn tiếp tục đánh. Xung quanh có nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

Vụ việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực học đường, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của học sinh và làm xói mòn sự tôn nghiêm của môi trường giáo dục. Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn, ngành giáo dục và chính quyền địa phương cần khẩn trương vào cuộc, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để ngăn chặn những vụ bạo lực tương tự tái diễn, xây dựng môi trường học đường an toàn và lành mạnh.

Hiện Công an phường Sông Cầu, TP.Bắc Kạn và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để giải quyết vụ việc.

(Theo VOV, Dân việt, báo Pháp luật)