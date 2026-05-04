Liên quan đến vụ một người cha livestream có hành vi ngược đãi con gái chỉ mới vài tháng tuổi ở Cần Thơ, ngày 4-5, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ cho biết hiện địa phương đã đưa bé gái đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Sóc Trăng chăm sóc.

Hình ảnh bé gái bị cha dùng dung dịch oxy già nhỏ vào vùng kín khiến bé khóc thét. Nguồn: MXH

"UBND xã đề nghị công an xã làm rõ vụ việc, vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó. Qua nắm thông tin, người cha tên T.L.T.; còn vợ người này hiện đang bị bệnh" – lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải thông tin .

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, mạng xã hội đăng tải một số clip được cắt từ livestream của người đàn ông sống tại xã Vĩnh Hải ghi lại cảnh người này cầm lọ dung dịch có chữ "nước oxy già" nhỏ trực tiếp vào vùng kín của bé gái, mặc cho bé gái khóc thét dữ dội. Cộng đồng mạng đã bày tỏ phẫn nộ trước hành vi này.

Sau đó, Công an xã Vĩnh Hải đã tiếp nhận vụ việc, làm việc với những người có liên quan. Riêng bé gái đã được đưa đến cơ sở y tế để khám, điều trị. Công an xã Vĩnh Hải đề nghị mọi người không nên chia sẻ hình ảnh của bé gái hoặc cha, mẹ của bé để bảo đảm quyền của trẻ em, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.