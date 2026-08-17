Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán thận giá 1,5 tỷ/ca, bắt 11 người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) thông tin, đơn vị đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra vụ việc được phát hiện vào tháng 7/2026 xác định Phạm Đỗ Đăng Khoa (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai), Phạm Thị Mỹ Hà (SN 1994, ngụ tỉnh Gia Lai) và Cao Thị Dự (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long) giữ vai trò chính.

Các bị can tại cơ quan công an. (Ảnh CACC)

Theo công an, nhóm này trực tiếp tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người muốn bán thận; thỏa thuận giá, quyết định các khoản chi phí và phân công những người khác thực hiện các công việc liên quan.

Để tìm người có nhu cầu ghép thận, các đối tượng tham gia những hội, nhóm liên quan đến hiến, ghép thận trên mạng xã hội hoặc thông qua các mối quan hệ.

Khi có người liên hệ, họ giới thiệu có khả năng tìm được người bán thận với các chỉ số sức khỏe phù hợp, đưa ra mức chi phí 1,4-1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận.

Ở chiều ngược lại, nhóm này tìm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền để thỏa thuận mua thận với mức giá thấp hơn số tiền đã thống nhất với người cần ghép, qua đó tạo khoản chênh lệch để hưởng lợi bất chính.

Người trực tiếp tìm được người bán thận và giao dịch thành công có thể được hưởng 50 triệu đồng tiền giới thiệu. Người đưa bên bán và bên nhận đi khám sức khỏe, xét nghiệm, theo dõi kết quả và hỗ trợ thủ tục được trả 10 triệu đồng cho mỗi ca thành công.

Khi kết quả kiểm tra sức khỏe phù hợp, các đối tượng sắp xếp đưa hai bên đến bệnh viện khám chuyên sâu và hoàn thiện hồ sơ hiến, ghép thận.

Đáng chú ý, để che giấu giao dịch mua bán, nhóm này hướng dẫn các bên thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do, động cơ hiến thận và cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế, người tư vấn pháp lý; đồng thời hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ phục vụ hồ sơ hiến, ghép.

Do đó, dù hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến, tặng, cơ quan điều tra xác định thực tế các bên đã thỏa thuận trước về việc mua bán, giá bán và phương thức giao nhận tiền.

Sau khi trừ tiền mua thận cùng chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại do người tổ chức hưởng lợi.

11 bị can bị khởi tố gồm Phạm Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Đạt, Phạm Nhất Tiến, Phạm Thị Mỹ Hà, Lê Bá Huy, Tô Minh Trung, Cao Thị Dự, Nguyễn Hoàng Quốc Thái, Ngô Thụy Tường Vy, Cao Hữu Đông và Huỳnh Thị Thúy Vân.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP.HCM đề nghị người dân khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tìm kiếm, lôi kéo, môi giới, tổ chức mua bán bộ phận cơ thể người hoặc hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ nhằm che giấu giao dịch mua bán cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý.