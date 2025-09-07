Công an TP HCM bắt giữ tài xế J&T Express đánh đồng nghiệp ngay giữa đường
Ngay sau nhận tin, Đội CSGT Bến Thành của Công an TP HCM vào cuộc xác minh vụ hai tài xế chở hàng mâu thuẫn với nhau ngay trên đường phố.
CLIP: Đoạn camera ghi lại một phần vụ việc
Tối 7-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Đội CSGT Bến Thành đang phối hợp xác minh làm rõ vụ việc mâu thuẫn giữa hai tài xế chở hàng trên đường Hoàng Diệu, phường Khánh Hội.
Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip cho biết lúc 13 giờ ngày 7-9, trên đường Hoàng Diệu, tài xế điều khiển ô tô tải chở hàng của công ty J&T Express dùng hung khí đập kính xe và tấn công tài xế xe sau cũng của Công ty J&T Express.
Đội CSGT Bến Thành đã nhanh chóng tiếp cận thông tin, đến bảo vệ hiện trường; phối hợp Công an phường Khánh Hội đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội.
Chiều cùng ngày, nghi phạm (tài xế xe tải chuyển phát nhanh) đã bị công an bắt giữ.