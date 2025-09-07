Mới đây, một vụ việc đã xảy ra tại Malaysia khiến 2 trẻ em, 6 và 8 tuổi tử vong thương tâm đã khiến nhiều người đau xót. Liệu đây chỉ là tai nạn hay đằng sau còn có uẩn khúc gì khác?

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng gần 12h trưa ngày thứ Năm, 4/9 vừa qua tại thị trấn Port Dickson thuộc bang Negeri Sembilan, Malaysia.

Hai trẻ em, một bé trai 8 tuổi và một bé gái 6 tuổi, đã chết đuối sau khi chiếc xe gia đình của các em đang đỗ dọc theo bờ sông Linggi bất ngờ lao xuống sông.

Theo Cảnh sát trưởng Port Dickson, ông Maslan Udin, hai em đang ở trong xe cùng một cặp đôi ngoài 40 tuổi dọc bờ sông ngay trước khi vụ việc xảy ra, theo tờ The Star đưa tin.

Cặp đôi này sau đó được tiết lộ là cha của hai đứa trẻ và bạn gái của anh ta. Theo tờ The Star, việc điều tra ban đầu cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ việc, người cha 46 tuổi đã bước ra khỏi xe để hút thuốc thì chiếc xe bất ngờ lăn bánh về phía bờ sông.

"Mặc dù động cơ đã tắt, chiếc xe bất ngờ lăn bánh về phía bờ sông", ông Maslan cho biết.

Đội cứu hộ đang trục vớt chiếc xe sau khi nó lao xuống sông.

Cả bạn gái của người cha và hai đứa trẻ đều ở trong xe khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, người dân chỉ kịp thời giải cứu được người phụ nữ, còn 2 hai đứa trẻ vẫn bị mắc kẹt trong xe, tờ The Star đưa tin.

Các đội cứu hộ từ Sở Cứu hỏa và Cứu nạn, Cơ quan Thực thi Pháp luật Hàng hải Malaysia và Cục Hàng hải đã triển khai chiến dịch cứu hộ. Bé gái cuối cùng đã được kéo ra khỏi xe vào khoảng 1 giờ 24 phút chiều, còn bé trai vào lúc 1 giờ 47 phút chiều. Cả hai nạn nhân đều được các nhân viên y tế tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.

Người cha có 16 tiền án và đã bị bắt giữ cùng bạn gái để phục vụ điều tra

Sau đó, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về cái chết của 2 anh em theo Điều 302 của Bộ luật Hình sự Malaysia về tội danh giết người. Cả người cha và bạn gái của anh ta đều bị bắt vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày, sau khi có những mâu thuẫn trong lời khai của họ liên quan đến vụ việc.

Tờ Bernama đưa tin rằng các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy người cha có 16 tiền án, bao gồm 4 vụ án nổi bật liên quan đến gian lận và các tội danh khác, trong khi người phụ nữ không có tiền án.

Cảnh sát trưởng Negeri Sembilan, Alzafny Ahmad, cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu của cả hai người đều âm tính.Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng chiếc xe chở họ đã được báo cáo mất tích trước đó.

Cả 2 nạn nhân nhỏ tuổi đã thiệt mạng thương tâm sau vụ việc.

Cả người cha và bạn gái của anh ta đều đã bị tạm giam. Vào ngày 5 tháng 9, lệnh tạm giam đối với cả người cha và bạn gái đã được ban hành, trong đó cả 2 bị tạm giam trong một tuần để hỗ trợ điều tra.

Mặc dù việc điều tra về động cơ đằng sau vụ việc vẫn đang được tiến hành, nhưng người cha và bạn gái anh ta đã không hoàn toàn hợp tác trong quá trình này.

Được biết, các thủ tục khám nghiệm tử thi đã được tiến hành đối với hai em tại Bệnh viện Port Dickson vào ngày 5 tháng 9. Không có thành viên gia đình hoặc người thân nào có mặt trong suốt quá trình khám nghiệm.

Ngay khi vụ việc được đưa tin trên truyền thông, nó đã khiến cho dư luận rúng động với nhiều lời đồn đoán từ các netizen. Với những tiền án của người cha, nhiều người cho rằng đó không phải là một vụ tai nạn thông thường mà hẳn phải có uẩn khúc gì đó. Những lời khai thiếu nhất quán giữa người đàn ông và bạn gái của anh ta càng củng cố cho suy đoán này.

Trong khi đó, một số người cho rằng có lẽ vụ tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của người cha, và anh ta sẽ phải mất cả cuộc đời để hối hận và dằn vặt bản thân.

Dù kết quả điều tra có như thế nào thì đây cũng là một lời cảnh báo cho những tài xế khác hãy luôn cảnh giác khi đỗ xe ô tô. Tuyệt đối không đậu xe ở các vị trí quá gần với mép nước. Ngoài ra, hãy luôn nhớ đặt cần số về P và kéo phanh tay để tránh tình trạng xe trôi về phía trước hoặc phía sau khi mặt đường không bằng phẳng.

(Theo Mothership)