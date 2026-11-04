Công an tỉnh Phú Thọ đăng clip 35 giây, đưa ra cảnh báo quan trọng liên quan vụ “bắt ghen” trong ô tô

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước các đoạn clip ghi lại cảnh một cặp nam nữ có hành vi nhạy cảm bên trong ô tô mang biển kiểm soát TP.HCM. Các video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều.

Theo nội dung clip được chia sẻ, một người mở cửa ô tô, chất vấn hai người bên trong. Ở một đoạn khác, những người liên quan xảy ra tranh cãi, xô đẩy. Nhiều tài khoản sau đó tiếp tục chia sẻ lại video, cắt ghép hình ảnh và đưa ra những bình luận trái chiều về người trong cuộc.

Bước đầu, sự việc được xác định xảy ra tại xã Tân An Hội, TP.HCM. Công an xã đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh. Đến nay, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận chính thức về vụ việc.

Giữa lúc câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm, tối 3/11, fanpage Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ đăng tải một clip tuyên truyền pháp luật với cách thể hiện khá đặc biệt.

Video dài khoảng 35 giây, mở đầu bằng tình huống tương tự những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Một người mở cửa ô tô, tạo cảm giác như chuẩn bị chứng kiến một màn bắt ghen. Tuy nhiên, diễn biến sau đó bất ngờ rẽ hướng khi các chiến sĩ công an xuất hiện bên trong xe, trực tiếp đưa ra thông điệp cảnh báo về việc sử dụng mạng xã hội và trách nhiệm khi chia sẻ thông tin.

Clip: Fanpage Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ

Trong clip, các chiến sĩ nhấn mạnh việc lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật, giả mạo, xuyên tạc, vu khống, cổ súy tệ nạn xã hội hoặc thông tin đồi trụy có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

"Lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi cung cấp, chia sẻ, đăng tải các thông tin sai sự thật, giả mạo, xuyên tạc, vu khống, cổ súy tệ nạn xã hội và đặc biệt là thông tin đồi trụy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng theo nghị định số 174 năm 2026 của Chính phủ."

Thông điệp kết thúc bằng lời nhắc nhở: “Hãy là người sử dụng dịch vụ mạng xã hội có trách nhiệm”.

Dù thời lượng ngắn nhưng clip đã nhanh chóng nhận được sự chú ý. Chỉ sau khoảng 4 giờ đăng tải, video đã có hơn 1.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận và lượt chia sẻ. Nhiều người bày tỏ thích thú với cách xây dựng tình huống gần gũi, bắt kịp sự kiện đang được quan tâm để truyền tải thông điệp pháp luật.

Không ít ý kiến đánh giá đây là cách tuyên truyền sáng tạo, dễ tiếp cận, giúp những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên trực quan và dễ nhớ hơn, đặc biệt trong bối cảnh các video chưa được kiểm chứng có thể nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc tại xã Tân An Hội, Công an xã cũng đã có báo cáo nhanh về tình trạng phát tán clip nhạy cảm trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó tập trung làm rõ hành vi xâm phạm hình ảnh và quyền cá nhân của công dân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập dữ liệu, xác minh những cá nhân có hành vi phát tán hình ảnh, video có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định.