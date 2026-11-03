Công an xác minh vụ người tên 'Mai' trong ô tô cùng các clip phát tán trên mạng

Ngày 3/11, lãnh đạo UBND xã Tân An Hội (TPHCM) cho biết công an xã đang xác minh vụ việc liên quan đến một số đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội từ tối 2/11.

Hình ảnh lan truyền trên mạng.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã, công an đã mời những người liên quan làm việc. Nội dung xác minh gồm diễn biến vụ việc, nguồn gốc các đoạn clip và việc phát tán trên mạng xã hội.

Trong các đoạn clip xuất hiện tối 2/11, một đoạn ghi cảnh một người mở cửa ô tô, chất vấn hai người gồm một nam, một nữ đang có những hoạt động "nhạy cảm" bên trong chiếc xe. Đoạn khác ghi lại cảnh tranh cãi, xô đẩy...

Sau đó, nhiều tài khoản chia sẻ lại các đoạn clip, cắt ghép hình ảnh và đăng bình luận về những người trong cuộc.

Đến thời điểm cung cấp thông tin ngày 3/11, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về vụ việc.