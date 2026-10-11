Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can Trần Chí Công (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Công là đối tượng đã xuống tay chém 3 mẹ con cô giáo thương vong hôm 5/10 vừa qua.

Đối tượng Trần Chí Công tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Công và chị N.T.L.H (39 tuổi, giáo viên tiểu học ở xã Năm Căn) có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Công thường xuyên đến nhà chị H. ở lại, hai người sống với nhau như vợ chồng, cùng 3 người con riêng của chị H. Công ly hôn vợ năm 2022, cùng năm chồng chị H. cũng qua đời.

Khoảng đầu tháng 9, Công thấy chị H. thường xuyên nhắn tin qua điện thoại với người khác, nên Công nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 người.

Sau đó, chị H. không cho Công tiếp tục đến nhà mình ở.

Khoảng 17h20 ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nhưng giữa 2 người vẫn không tìm được tiếng nói chung. Ngay sau đó, Công lấy dao trong nhà lao vào chém chị H. cùng 2 con gái của chị H. đang ở nhà là V.N.B.C (11 tuổi) và V.N.T.K (6 tuổi).

Riêng một người con trai khác của chị H. (song sinh với cháu K.) do thời điểm trên không có nhà nên thoát nạn.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an xã Năm Căn đến hiện trường, cùng người dân khống chế và bắt giữ Công.

Chị H. cùng 2 người con bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương nặng, cháu K. đã tử vong tại bệnh viện. Riêng chị H. và cháu C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau phẫu thuật, hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, Công âm tính với ma túy.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông.

Công không có tiền án, tiền sự và không thuộc diện quản lý nghiệp vụ tại địa phương.