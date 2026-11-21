Liên quan vụ bắt hiệu trưởng 2 trường tiểu học ở Huế , sáng 21/11, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 11/2026 của UBND TP Huế, Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, Công an TP Huế chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình, tổng rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn bán trú, tập trung làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can có hành vi đưa hối lộ gồm Huỳnh Thị Châu - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Minh Châu (Tổ dân phố Triều Thuỷ, phường Mỹ Thượng, TP Huế) và Huỳnh Thị Ngọc Lan - Chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan (Tổ dân phố Nam Thượng, phường Mỹ Thượng).

Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế thông tin về vụ án tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP Huế

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cũng thực hiện khởi tố 2 bị can có hành vi nhận hối lộ gồm các ông Dương Quang Nam - nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP Huế) và Ngô Hoàng Quốc Dũng - nguyên Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hoá Châu, TP Huế).

Được biết, trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Ngoài ra, UBND phường Phú Xuân phân công ông Nguyễn Cát Hoài Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tạm thời phụ trách điều hành nhà trường từ ngày 4/11/2026, thay Hiệu trưởng là ông Dương Quang Nam. Trong khi đó, UBND phường Hóa Châu phân công ông Trần Bá Trai - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của nhà trường thay ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Hai vụ án tách biệt

Cùng với vụ án kể trên, vụ án khác cũng được dư luận rất quan tâm là vụ “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, “Mua dâm người dưới 18 tuổi”, “Môi giới mại dâm”.

Liên quan đến vụ án này, Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết, quá trình điều tra, làm rõ tất cả những người có liên quan, khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh nêu trên.

Đại tá Hồ Xuân Phương nhấn mạnh, đây là hai vụ án khác nhau, hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng thông tin công khai xuất hiện gần nhau nên một số cá nhân cố tình gán ghép hai vụ án với nhau, phát tán, bình luận những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm một số cá nhân, tổ chức.

Đến nay, Công an TP Huế xác minh, xử phạt 10 trường hợp về các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt tiền 126,25 triệu đồng. Đang phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp. Kết quả xử lý kịp thời ngăn chặn tình trạng tán phát thông tin sai sự thật.

Lãnh đạo Công an TP Huế đề nghị, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.