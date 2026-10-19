Công an phát thông báo 'nóng' về một chiêu thức lừa đảo khó nhận biết bằng mắt thường: Chỉ một ký tự có thể khiến nạn nhân mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân

Theo đó, các đối tượng thường đăng ký tên miền có ký tự gần giống địa chỉ website hợp pháp, sau đó thiết kế giao diện, logo và nội dung tương tự trang chính thức để đánh lừa người truy cập. Chẳng hạn, chữ "a" trong bảng chữ cái Latin có thể bị thay bằng ký tự "α" (alpha trong bảng chữ cái Hy Lạp). Hai ký tự này trông khá giống nhau trên một số phông chữ, khiến người dùng dễ nhầm lẫn.

Nguồn: Cục An ninh mạng

Các đường dẫn giả mạo thường được phát tán qua tin nhắn SMS, email, mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến hoặc các hội nhóm trên Internet, kèm nội dung như thông báo nhận quà, xác nhận đơn hàng, cập nhật tài khoản, hoàn tiền hoặc yêu cầu xử lý giao dịch khẩn cấp.

Khi truy cập website giả mạo và làm theo hướng dẫn, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và thông tin thanh toán. Từ đó, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, chiếm đoạt tiền hoặc lợi dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cục An ninh mạng khuyến cáo, để phòng tránh, người dân cần kiểm tra kỹ toàn bộ địa chỉ website, chú ý các ký tự dễ nhầm lẫn, dấu gạch nối và phần mở rộng bất thường. Nên chủ động nhập địa chỉ đã được xác minh hoặc sử dụng ứng dụng chính thức, không tùy tiện nhấn vào đường link gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội.

Người dùng tuyệt đối không tiết lộ mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc nhập thông tin nhạy cảm vào website chưa được xác minh. Đồng thời, cần sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực đa yếu tố, thường xuyên cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và sử dụng các công cụ cảnh báo website độc hại.

Khi nhận thông báo bất thường liên quan đến đơn hàng, tài khoản hoặc thanh toán, người dân nên liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ qua kênh chính thức để xác minh. Nếu đã nhập thông tin vào website đáng ngờ, cần nhanh chóng đổi mật khẩu từ thiết bị an toàn, liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để bảo vệ tài khoản, lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an.