Công an tỉnh Gia Lai ngày 18/10/2026 cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng trộm cắp tài sản trong xe ô tô, đặc biệt tại các bãi đỗ xe, khu dân cư, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê và những nơi công cộng… Các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của chủ phương tiện để thực hiện hành vi trộm cắp, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, có sự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với nhau, chúng thường theo dõi người điều khiển xe, phát hiện những trường hợp để túi xách, điện thoại, máy tính xách tay, tiền mặt hoặc các tài sản có giá trị ngay trên ghế xe hoặc trong cốp xe.

Khi chủ xe rời đi hoặc sơ hở không khóa cửa xe cẩn thận, các đối tượng nhanh chóng tiếp cận để mở cửa, đập kính hoặc sử dụng các thiết bị điện tử nhằm dò tín hiệu chìa khóa thông minh đối với một số dòng xe hiện đại để chiếm đoạt tài sản, thậm chí nhiều trường hợp chỉ mất vài chục giây để gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ảnh tạo bởi AI

Nhằm chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, Công an phường Hoài Nhơn Nam khuyến cáo người dân khi đỗ xe ô tô ngoài đường, đặc biệt vào ban đêm hoặc tại nơi vắng người qua lại, cần kiểm tra kỹ và đảm bảo đã khóa toàn bộ cửa xe. Ưu tiên gửi xe tại các bãi giữ xe có người trông coi, hệ thống camera giám sát; hạn chế đỗ xe ở những nơi vắng vẻ, thiếu ánh sáng hoặc không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, không để giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe, chìa khóa dự phòng hoặc tiền, điện thoại, máy tính xách tay, túi xách, trang sức hoặc các tài sản có giá trị trên xe, đặc biệt là ở những vị trí dễ quan sát từ bên ngoài.

Khi rời khỏi xe, cần kiểm tra kỹ đã khóa cửa, khóa kính, khóa cốp và kích hoạt đầy đủ hệ thống chống trộm của xe. Đối với xe sử dụng chìa khóa thông minh, nên cất chìa khóa trong túi chống phát sóng hoặc để xa cửa ra vào nhằm hạn chế nguy cơ bị đánh cắp tín hiệu.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn quanh khu vực đỗ xe hoặc phát hiện hành vi trộm cắp, cần kịp thời báo cho lực lượng Công an phường qua số điện thoại 02563.761.583 để xử lý.

Công an phường Hoài Nhơn Nam đề nghị người dân nêu cao nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình. Việc khóa cửa xe cẩn thận, không để tài sản giá trị trên xe, không chỉ giúp hạn chế thiệt hại mà còn góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp tài sản, giữ gìn ANTT trên địa bàn phường Hoài Nhơn Nam.