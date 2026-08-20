2 anh em tự đi xe máy vượt 600km thăm bà

Mới đây, Công an xã Đak Pơ, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 2 bé trai bị lạc trên địa bàn. Hai anh em 13 và 14 tuổi ở Đà Nẵng tự ý lấy xe máy của cha, vượt quãng đường gần 600 km để tìm đến nhà bà ngoại ở Lâm Đồng. Khi đến địa bàn xã Đak Pơ (Gia Lai), hai em mệt mỏi, mất phương hướng và được lực lượng công an kịp thời phát hiện, hỗ trợ liên lạc với gia đình để đưa 2 em về nhà an toàn.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 14/8, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an xã Đak Pơ phát hiện hai bé trai mang theo ba lô, đi trên một xe máy đang dừng bên đường. Hai em có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, mất phương hướng. Nhận thấy các em có thể đang gặp nguy hiểm sau một hành trình dài, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đak Pơ nhanh chóng đưa hai em về trụ sở để chăm sóc, cung cấp đồ ăn, nước uống và trấn an tinh thần.

Qua hỏi thăm, hai em cho biết là Nguyễn Văn Thìn (SN 2012) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 2013), cùng trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Hai anh em kể rằng do nhớ bà ngoại đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng nên đã tự ý lấy xe máy của cha rồi rời nhà. Không có người lớn đi cùng, hai em tự di chuyển qua quãng đường hàng trăm km.

Khi đến địa bàn xã Đak Pơ, sau chặng đường dài, cả hai đã kiệt sức và dừng xe bên đường. Đây cũng là thời điểm các em được lực lượng công an phát hiện.

Hành trình hàng trăm km khiến hai em kiệt sức

Ngay sau khi tiếp nhận hai cháu, Công an xã Đak Pơ tiến hành xác minh thông tin nhân thân và tìm cách liên hệ với gia đình để thông báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định cha của hai em là anh Nguyễn Thanh Mỹ (SN 1987, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng). Lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng liên lạc và thông báo để gia đình đến đón con.

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Mỹ có mặt tại trụ sở Công an xã Đak Pơ. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, hai cháu Thìn và Hoàng được bàn giao an toàn cho gia đình.

Đón hai con trở về sau nhiều giờ lo lắng, anh Mỹ xúc động gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đak Pơ vì đã kịp thời phát hiện, chăm sóc và hỗ trợ hai cháu trở về với người thân.

Sự việc cũng cho thấy những nguy hiểm có thể xảy ra khi trẻ tự ý thực hiện những hành trình dài mà không có người lớn đi cùng. Đặc biệt, việc hai em tự điều khiển xe máy trên quãng đường hàng trăm km tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe, tính mạng của chính các em và những người tham gia giao thông khác.

Qua sự việc, Công an xã Đak Pơ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần dành nhiều thời gian quan tâm, chia sẻ và nắm bắt tâm tư, tình cảm của con trẻ. Việc lắng nghe, đồng hành với con được cho là cần thiết để kịp thời nhận biết những thay đổi trong tâm lý, tránh để trẻ có những hành động bộc phát, tự ý rời khỏi nhà hoặc thực hiện những chuyến đi nguy hiểm.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai