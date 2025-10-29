Sáng 29/10, trao đổi với PV, anh Vũ Mạnh H. trú tại Lào Cai, cho biết, anh đã phải trải qua một đêm kinh hoàng sau khi phải chạy trốn để lánh nạn, do một nhóm người truy đuổi trên địa bàn TP Hải Phòng.

Cuộc điện thoại kêu cứu lúc nửa đêm của anh H.

Kể lại sự việc kinh hoàng, anh H. cho biết, cách đây 10 ngày anh cho một người đàn ông ở Hải Phòng thuê chiếc xe ô tô VF9, theo hợp đồng đến ngày đi bảo dưỡng khách sẽ phải mang xe quay lại. Tuy nhiên, ngày 28/9, anh H. liên hệ bằng mọi cách với người thuê xe không liên lạc được, nghi ngờ có vấn đề nên anh H. đã về Hải Phòng để tìm xe.

“Đáng nói, theo dõi hệ thống chiếc xe của tôi cho thuê đã 10 ngày nhưng chỉ di chuyển vài chục cây số. Không thể liên lạc được với khách hàng, tôi lần theo định vị đến một ngôi nhà, trong đó có xe của tôi nên đã gặp họ để hỏi thăm”, theo anh H. khi vào ngôi nhà này có một số người đàn ông xăm trổ, lời nói rất hung hãn và hăm dọa nên buộc anh phải bỏ chạy.

Khi chạy đến nhà văn hóa khoảng vài trăm mét, lúc này có người dân đang tập thể dục, anh H. kêu cứu nên họ đã mở cửa để nạn nhân vào bên trong đóng cửa.

“Tại đây, tôi phải ngồi bất động, gọi điện thoại cho 113 và lên mạng cầu cứu mọi người”, nạn nhân cho biết, ngay sau đó rất nhiều người đã bình luận và giúp đỡ, liền sau đó công an địa phương đã vào cuộc và đưa chiếc xe cùng triệu tập những người liên quan để làm việc.

Nhà văn hóa nơi anh H. chạy đến kêu cứu

Công an xác nhận sự việc

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 22h20’ ngày 28/10/2025, CAP Thiên Hương nhận tin báo từ Trung tâm Cảnh sát phản ứng nhanh (113) về việc anh Vũ Mạnh H., sinh năm 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, bị một nhóm thanh niên đuổi đánh và đang phải trốn tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Hoàng Động 2, phường Thiên Hương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thiên Hương đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, kịp thời đưa anh H. cùng những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc..

Qua xác minh ban đầu, giữa tháng 10/2025, anh H. có cho anh Thân Văn T., sinh năm 1996, trú tại xã Việt Khê, TP. Hải Phòng thuê xe ô tô biển kiểm soát 24A-303.16, nhãn hiệu VinFast VF9 Plus, màu xám. Hai bên thỏa thuận việc thuê xe dài ngày, có đặt cọc và thống nhất lịch thanh toán tiền thuê.

Đến khoảng 17h ngày 28/10, do phát sinh mâu thuẫn trong việc đưa xe đi bảo dưỡng, anh H. từ Hà Nội xuống Hải Phòng để tìm xe theo định vị. Khi đến khu vực nhà dân nơi chiếc xe đang đỗ, anh H. bị người dân địa phương hỏi han vì thấy người lạ xuất hiện ban đêm.

Trong lúc trao đổi, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Do đi một mình và lo sợ bị hiểu nhầm, anh H. bỏ chạy vào Nhà văn hóa Tổ dân phố Hoàng Động 2 để lánh nạn, sau đó đăng bài lên mạng xã hội Facebook cầu cứu.

Chiếc xe đã được đưa về cơ quan công an

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Thiên Hương nhanh chóng có mặt, bảo đảm an toàn cho anh H. và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện Công an phường Thiên Hương đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.