Ngày 30/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục mua bán người (Bộ An ninh Lào) vừa giải cứu thành công 13 công dân Việt Nam là nạn nhân của tội phạm mua bán người từ Lào về nước an toàn.

Công an giải cứu thêm các nạn nhân bị mua bán sang Lào. Ảnh Công an cung cấp.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng 2 nước triệt phá thành công Tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 162 đối tượng trong cả hai giai đoạn, giải cứu 36 nạn nhân liên quan đến hành vi mua bán người đưa từ Lào về Việt Nam.

Từ lời khai của những nghi phạm, cảnh sát còn phát hiện các đối tượng trong tổ chức tội phạm quốc tế này còn thực hiện hành vi mua và đưa nhiều nạn nhân là người Việt Nam sang khu vực Tam Giác Vàng của Lào. Tại đây, nạn nhân bị cưỡng bức lao động, đào tạo để ép tham gia các hoạt động phạm tội.

Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý 155 đối tượng người Việt Nam trong chuyên án vừa triệt phá tại tỉnh Bokeo (Lào) và mở rộng chuyên án, giải cứu các nạn nhân khác.