Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác.

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình)

Chiều 6/10, tại họp báo quý của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về những tin đồn liên quan tiền ảo Antex của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua rà soát các phòng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của anh K. ở Ninh Bình trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm", Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.