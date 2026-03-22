Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng tải các bài viết đề cập đến nội dung chuyển nhượng, rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm”… các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội (NOXH).

Qua xác minh, làm việc, chủ đầu tư các dự án NOXH khẳng định không rao bán, chuyển nhượng, cũng như không thực hiện bất kỳ hợp đồng giao dịch dân sự, hợp đồng uỷ quyền, uỷ thác về việc rao bán, chuyển nhượng các căn hộ thuộc dự án NOXH với bất kỳ cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh nào. Việc một số cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung rao bán, chuyển nhượng “suất chắc mua”, “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm” các căn hộ thuộc dự án NOXH là thông tin sai sự thật.

Nội dung đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với 02 chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin là Đ.Đ.Đ (Sinh năm 1970) và N.V.T (Sinh năm 1990), cùng thường trú tại Hà Nội. Tại cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận việc đăng tải bài viết rao bán “suất nhà ở xã hội” trên tài khoản facebook cá nhân nhằm thu hút người có nhu cầu.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025).

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin liên quan đến nhà ở xã hội trên mạng xã hội. Khi tham gia mạng xã hội cần lưu ý:

- Không tin tưởng các bài đăng quảng cáo “suất nội bộ”, “bao làm hồ sơ”, “bao đậu nhà ở xã hội”.

- Không chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ cho các cá nhân, tổ chức không rõ ràng.

- Tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội từ cơ quan chức năng hoặc chủ đầu tư chính thức.

- Kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi rao bán, môi giới nhà ở xã hội trái quy định trên không gian mạng.