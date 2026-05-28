Công an điều tra vụ giấu rìu trong balo mang lên lớp đánh bạn học

Ngày 27/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có văn bản giao các đơn vị trực thuộc xác minh, làm rõ vụ việc bạo lực học đường tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, tỉnh này.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 21/5, tại lớp 8/5, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Khi giáo viên đang chuẩn bị kết nối máy tính với màn hình tivi để bắt đầu tiết học môn Công nghệ, học sinh Ng.H.Ng. đã dùng rìu (giấu trong balo) đánh vào vùng đầu của học sinh H.Đ.U.L. ngồi ở phía trên.

Khuôn viên của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra , lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đã khẩn trương đưa học sinh L. đi cấp cứu tại Bệnh viện 331 và báo cáo nhanh vụ việc với UBND phường, Công an phường Thống Nhất để kịp thời phối hợp xử lý vụ việc. Đến nay, học sinh H.Đ.U.L. đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Thống Nhất và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định; đồng thời triển khai các biện pháp ổn định tình hình, hỗ trợ học sinh, phụ huynh, giáo viên.

UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường rà soát công tác quản lý học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Cùng với đó tăng cường kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, phòng, chống bạo lực học đường.

Công an phường Thống Nhất đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật; đề ra hình thức xử lý phù hợp với học sinh Ng.H.Ng. (chưa đủ 14 tuổi).