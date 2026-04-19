Tối 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã mời được nam tài xế xe ôm công nghệ cầm gậy 3 khúc đánh người đi đường giữa giao lộ ở TP.HCM lên trụ sở để làm việc để lấy lời khai.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý người này theo quy định pháp luật. Đồng thời, Công an đề nghị ai là bị hại đến trụ sở công an phường Bình Hưng Hòa ở địa chỉ 621 đường Tân Kỳ Tân Quý để giải quyết vụ việc.

Hình ảnh ghi lại vụ việc

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh người mặc áo xe ôm công nghệ cầm gậy 3 khúc từ cốp xe máy ra đánh người đi đường.

Theo clip, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ khi chạy đến giao lộ trên thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã, lời qua tiếng lại với 2 nam thanh niên đi xe máy.

Bất ngờ, nam tài xế móc trong cốp xe máy ra cây gậy 3 khúc lao đến đập vào người nam thanh niên đi xe máy. Nam thanh niên đi cùng (người quay clip) thấy vậy cũng bỏ chạy.Sau đó sự việc được người đi đường can ngăn, 2 bên cũng lên xe rời đi. Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận, chia sẻ.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 16/4 tại giao lộ đường Mã Lò - Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.