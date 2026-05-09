Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc viện dẫn lý do “quên mang giấy tờ” sẽ không còn là cách để né tránh xử lý khi tham gia giao thông. Trong bối cảnh thông tin phương tiện và giấy tờ cá nhân đã có thể kiểm tra qua ứng dụng VNeID, người dân cần đặc biệt lưu ý quy định về xuất trình giấy tờ khi lực lượng chức năng kiểm tra. Trường hợp không thể cung cấp thông tin hợp lệ dưới bất kỳ hình thức nào, người vi phạm có thể bị xử phạt nghiêm khắc, thậm chí bị tạm giữ phương tiện để xác minh theo quy định pháp luật.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải xuất trình giấy phép lái xe và đăng ký xe dưới dạng bản giấy hoặc thông tin đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Đáng chú ý, việc kiểm tra thông tin qua định danh điện tử hiện có giá trị pháp lý tương đương với giấy tờ bản cứng.

Vì vậy, trong trường hợp tài xế không thể xuất trình các giấy tờ này ngay tại chỗ, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản với lỗi “không có giấy tờ” và tiến hành tạm giữ phương tiện để xác minh. Khi đó, việc viện dẫn lý do “vô ý quên mang theo” sẽ không giúp người vi phạm tránh bị xử lý hành chính tại thời điểm kiểm tra.

Tuy nhiên, tính chất vi phạm vẫn có thể được xem xét điều chỉnh trong thời hạn hẹn giải quyết ghi trên biên bản. Trường hợp người vi phạm đến cơ quan chức năng và xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp lệ, mức xử phạt có thể được thay đổi theo hướng nhẹ hơn đáng kể.

Đối với phương tiện cá nhân không kinh doanh vận tải, trường hợp chứng minh được giấy tờ hợp pháp trong thời hạn quy định thì người điều khiển sẽ không bị xử phạt. Trong khi đó, với xe kinh doanh vận tải, lỗi vi phạm có thể được chuyển từ “không có giấy tờ” sang “không mang theo giấy tờ”, với mức phạt nhẹ hơn nhiều, thường dao động từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Ngược lại, nếu người vi phạm không thể chứng minh được quyền sở hữu phương tiện hoặc giấy phép lái xe hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ áp dụng khung xử phạt đối với hành vi “không có giấy tờ” với mức tiền phạt khá nặng.

Cụ thể, lỗi không có giấy phép lái xe đối với ô tô có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng; đối với xe máy là từ 2 đến 4 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi không có đăng ký xe cũng có thể bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Đây được xem là những chế tài mang tính răn đe cao nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Để đảm bảo quyền lợi và tránh những phiền hà không đáng có, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra kỹ giấy tờ trước khi ra đường hoặc tích hợp đầy đủ thông tin cần thiết trên ứng dụng VNeID.

Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp người tham gia giao thông tránh những phiền toái và khoản phạt không đáng có, mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại hơn.