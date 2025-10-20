Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian gần đây, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, nhất là tại các tuyến đường trung tâm, khu vực công cộng, trường học, nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Qua đó, đã phát hiện một số bảng hiệu, vật dụng trang trí, ghế đá, tấm pano có gắn logo hoặc mã QRCode dẫn đến các đường link, trang web có nội dung quảng bá cho các nhà cái cá độ, cờ bạc trực tuyến trá hình.

Mặc dù phần lớn chủ cơ sở không biết rõ nguồn gốc của các vật dụng này, song đây là dấu hiệu cho thấy các đối tượng đã bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để tuyên truyền, lôi kéo người chơi.

Theo kết quả xác minh ban đầu, đa số các cơ sở này đều cho biết họ được "tặng miễn phí" các bảng, biển quảng cáo hoặc vật dụng in sẵn logo, thông tin liên hệ với lý do "hỗ trợ quảng bá thương hiệu" hoặc "tài trợ cơ sở vật chất".

Sau khi bàn giao, các đối tượng không để lại danh tính hay thông tin liên hệ cụ thể, khiến việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, có trường hợp các đối tượng mạo danh các doanh nghiệp lớn để tạo lòng tin, tài trợ bàn ghế, bảng hiệu, ghế đá hoặc biển chỉ dẫn cho trường học, nhà văn hóa thôn, khu vui chơi công cộng.

Thực chất, đây là chiêu thức "quảng cáo trá hình" để đưa thương hiệu của các trang web cá độ, cờ bạc trực tuyến tiếp cận người dân một cách công khai nhưng khó bị phát hiện.

Ảnh: Công an Đắk Lắk

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an các huyện, xã, thị trấn tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; kịp thời phát hiện, thu hồi, tháo gỡ các bảng quảng cáo, vật dụng có nội dung, hình ảnh, mã QRCode liên quan đến các trang web, ứng dụng cá độ, cờ bạc trực tuyến.

Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trên loa truyền thanh, mạng xã hội và tại các buổi sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng cảnh báo thêm: hiện nay, nhiều đối tượng còn sử dụng hình thức tấn công mạng, chiếm quyền quản trị các trang web có lượng truy cập lớn, thậm chí cả trang thông tin của cơ quan, đơn vị nhà nước, để chèn "back link", "text link" hoặc cài mã độc.

Khi người dân truy cập các trang này, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng sang trang web của các nhà cái. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm, vừa gây mất an toàn thông tin, vừa tiềm ẩn nguy cơ người dùng bị chiếm đoạt dữ liệu cá nhân hoặc tài sản trên không gian mạng.