Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thân - nam thanh niên giả danh công an, hiếp dâm thiếu nữ 18 tuổi

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thân (SN 1998, trú tổ 01TG, phường Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 30/9, qua công tác tuần tra, trinh sát nắm tình hình địa bàn, tổ công tác 911 phát hiện thông tin về vụ việc hai nam thanh niên giả danh Công an kiểm tra phương tiện, đe dọa và có hành vi xâm hại một phụ nữ vào rạng sáng 24/9 trên tuyến đường 2/9 (phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thân.

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công Tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị D.N (SN 2007, trú tỉnh Quảng Trị) - là người bị hại trong vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 4h sáng 23/9, khi chị D.N điều khiển xe mô tô Honda Vision màu đen, lưu thông trên đường 2/9, thì bị hai đối tượng Nguyễn Văn Thân và Trần Minh Lượng điều khiển xe Satria màu trắng chặn lại.

Lượng giả danh lực lượng Công an, yêu cầu chị D.N dừng xe, kiểm tra giấy tờ cá nhân. Lợi dụng tâm lý lo sợ, Thân nảy sinh ý định xấu, ép chị nữ sinh này đi nhậu cùng để “tha lỗi”.

Đối tượng Nguyễn Văn Thân giả danh công an, hiếp dâm thiếu nữ 18 tuổi.

Sau đó, cả hai đưa chị D.N đến quán nhậu Thanh Nhàn (đường 30/4, TP.Đà Nẵng), ép nạn nhân uống bia đến khi say, rồi Thân chở chị D.N vào khách sạn Gia Phúc trên đường Núi Thành, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra mở rộng, truy xét đối tượng có liên quan.

Cơ quan công an kêu gọi Trần Minh Lượng sớm ra đầu thú; đồng thời đề nghị gia đình, người thân, bạn bè tích cực vận động đối tượng ra trình diện và giao nộp tang vật liên quan để được hưởng khoan hồng của pháp luật.