Ngày 24/11, Công an TP HCM phát đi khuyến cáo về an toàn phòng, chống cháy, nổ do khí gas đối với các hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh, bảo quản khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Không chủ quan từ những thói quen hằng ngày

Theo Công an TP HCM, người dân chỉ nên mua, đổi bình gas tại các cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh; kiểm tra kỹ nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình. Tuyệt đối không nhận bình gas bị móp méo, gỉ sét nghiêm trọng, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Hình ảnh vụ nổ cửa hàng gas ở phường Tân Thuận cách đây ít ngày khiến 12 người thương vong.

Bình gas phải được đặt thẳng đứng, tại nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa, tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình gas trong hầm, hố hoặc những khu vực thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình.

Dây dẫn gas phải là loại chuyên dụng, không bị nứt, gãy, phồng. Van, bộ điều áp và các đầu nối phải phù hợp, được lắp đặt chắc chắn. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị nên do người có chuyên môn thực hiện.

Đáng chú ý, sau khi đun nấu, người dân cần khóa van bình gas trước, sau đó mới tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn. Không để bếp hoạt động khi không có người trông coi, không sử dụng bếp gas để sưởi ấm, hong khô đồ đạc.

Đối với nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, Công an TP.HCM khuyến cáo kiểm tra hệ thống cấp gas, đường ống, van khóa và các thiết bị trước khi vận hành, đồng thời khóa van tổng khi kết thúc hoạt động.

Các cơ sở phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, hướng dẫn nhân viên kỹ năng báo động, sơ tán, xử lý sự cố ban đầu và luôn duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Riêng các cơ sở kinh doanh, bảo quản LPG phải thực hiện đầy đủ quy định về điều kiện kinh doanh và an toàn phòng cháy, chữa cháy; tuyệt đối không sang chiết, nạp gas trái phép, không kinh doanh bình gas hư hỏng, rò rỉ hoặc không bảo đảm an toàn.

Không bật, tắt công tắc điện khi phát hiện mùi gas

Công an TP HCM lưu ý, khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ có hiện tượng rò rỉ, người dân cần bình tĩnh cảnh báo những người xung quanh, ngừng đun nấu.

Đặc biệt, không bật hoặc tắt công tắc điện, cầu dao, quạt và các thiết bị điện; không hút thuốc, bật lửa hay sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas.

Người dân chỉ thực hiện thao tác khóa van bình gas nếu có thể tiếp cận mà không đi vào vùng nguy hiểm; mở cửa thông thoáng bằng thao tác an toàn, tuyệt đối không sử dụng quạt điện để đẩy khí gas ra ngoài.

Nhanh chóng sơ tán mọi người đến nơi thoáng khí, cách xa vị trí rò rỉ, cảnh báo những người xung quanh không đi vào khu vực nguy hiểm. Sau khi đến vị trí an toàn, gọi số 114 báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc đơn vị kỹ thuật.

Trường hợp gas đã bắt cháy, người dân cần ưu tiên báo động, sơ tán và gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Không tự ý dập tắt ngọn lửa tại điểm rò rỉ khi gas vẫn tiếp tục thoát ra, bởi khí gas chưa cháy có thể tích tụ và gây nổ.

Chỉ những người được huấn luyện, có phương tiện bảo hộ và bảo đảm điều kiện an toàn mới được thực hiện thao tác khóa nguồn cấp gas.

Người dân cũng tuyệt đối không di chuyển bình gas đang cháy hoặc bình bị nung nóng mà cần giữ khoảng cách an toàn, cảnh giới và chờ lực lượng chức năng đến xử lý.