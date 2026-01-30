Con xin 40k tiền tiêu vặt, mẹ buột miệng hứa cho vui, vài ngày sau đối mặt với "khoản nợ" bạc tỷ: "Có lẽ phải thế chấp nhà"

Mới đây, tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), một người mẹ vì muốn cho qua chuyện khi con gái xin 10 tệ tiền tiêu vặt (khoảng 37.000 VNĐ) đã buột miệng hứa nếu con gái đăng video đoạn trò chuyện của hai mẹ con lên và có người nhấn "like" thì "Mỗi lượt thích video sẽ được 1 tệ". Không ngờ đoạn video sau đó bất ngờ lan truyền mạnh mẽ, thu về tới 1,14 triệu lượt thích (tương đương 1,14 triệu nhân dân tệ, khoảng 4 tỷ đồng Việt Nam), khiến người mẹ lập tức rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi phải "gánh khoản nợ" lên tới cả triệu tệ.

Đối mặt với sự nổi tiếng ngoài dự đoán, chị Ngô cho biết sẽ giữ đúng lời hứa và trả tiền theo từng đợt , thậm chí còn đùa rằng có thể phải "mang nhà đi thế chấp cho con gái". Trước đó, các video chị đăng tải thường chỉ nhận được lượng tương tác ở mức một chữ số.

Người mẹ đã tự quay cảnh mình đưa một xấp tiền lớn cho con gái. (Ảnh: China.com)

Bản thân chị Ngô cũng không thể ngờ rằng, yêu cầu 10 tệ tiền tiêu vặt tưởng chừng rất bình thường của con gái lại biến thành một "lớp học giáo dục gia đình trị giá cả triệu tệ". Dưới sức lan tỏa của 1,14 triệu lượt thích từ cư dân mạng, câu chuyện nhanh chóng trở thành một trong những ví dụ sinh động nhất về giáo dục gia đình thời hiện đại.

Sự việc này vô tình phơi bày một sự thật khắc nghiệt trong nuôi dạy con cái RẰNG mỗi lời hứa của cha mẹ đều là một bản khế ước trong tâm trí trẻ nhỏ . Khi đối diện "khoản nợ" lớn, câu nói dứt khoát "sẽ trả" của chị Ngô giống như một tấm gương soi rõ về chữ tín, đã nói là phải làm.

Đoạn video bất ngờ lan truyền mạnh mẽ, thu về tới 1,14 triệu lượt thích. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Các chuyên gia tâm lý trẻ em chỉ ra rằng, giai đoạn từ 7-12 tuổi là thời kỳ then chốt để hình thành ý thức về cam kết và trách nhiệm. Trong giai đoạn này, hành vi làm gương của cha mẹ thường có sức ảnh hưởng lớn hơn mọi lời giảng giải. Khi chị Ngô nói "kiếm tiền rồi sẽ trả dần", thực chất chị đang dạy con hai bài học quan trọng LÀ biết chịu trách nhiệm và biết tìm cách giải quyết vấn đề .

Đằng sau câu chuyện tưởng chừng hài hước ấy là lời cảnh tỉnh sâu sắc hơn về giáo dục gia đình. Nhiều phụ huynh từng dùng những lời hứa suông như "Lần sau bố mẹ đưa con đi công viên"/ "Bao giờ bố mẹ mua quà cho"... để dỗ dành con trẻ, trong khi trẻ em có thể nhớ chính xác số lần cha mẹ thất hứa. Trường hợp của chị Ngô gây được sự đồng cảm mạnh mẽ chính vì nó chạm vào điểm nhạy cảm nhất trong quan hệ gia đình khi những lời hứa được nói ra quá dễ dàng rồi cũng bị quên đi nhanh chóng, âm thầm bào mòn niềm tin giữa cha mẹ và con cái.

Các chuyên gia giáo dục khuyến nghị áp dụng mô hình "quản lý tiền tiêu vặt theo bậc thang", gắn tiền tiêu vặt với những công việc cụ thể trong gia đình. Cách này vừa tránh việc hứa hẹn tùy tiện, vừa giúp trẻ hình thành quan niệm đúng đắn về giá trị lao động.

Kỷ nguyên số cũng đang đặt ra những thách thức mới cho giáo dục gia đình. Khi con gái chị Ngô nhận tiền tiêu vặt thông qua lượt thích video, điều đó vô tình mô phỏng một mô hình sơ khai của việc "kiếm tiền từ lưu lượng truy cập". Việc biến tương tác gia đình thành công cụ có thể khiến trẻ sớm hình thành nhận thức lệch lạc rằng "được nhiều người chú ý đồng nghĩa với kiếm được tiền".

"Khoản nợ" của chị Ngô rồi cũng sẽ được trả hết, nhưng những suy ngẫm mà câu chuyện để lại cho các bậc cha mẹ thì còn rất lâu mới khép lại. Những câu nói tưởng như đùa vui của người lớn lại có thể trở thành nguyên tắc sống cả đời trong lòng trẻ nhỏ, lời hứa cha mẹ nói hôm nay chính là khuôn mẫu cho sự trung thực của con trẻ ngày mai.