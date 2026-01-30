"Slay" như con gái của "hot girl trứng rán" Thanh Tâm, mới 3 tháng tuổi đã diện áo dài, đi cao gót cưng xỉu

Mới chỉ hơn 3 tháng tuổi, con gái của hot girl "trứng rán" Thanh Tâm đã khiến dân mạng không khỏi tan chảy vì độ đáng yêu xen lẫn thần thái "slay" đúng chuẩn con nhà tông. Trên trang cá nhân, Thanh Tâm vừa khoe loạt ảnh công chúa nhỏ diện áo dài xinh xắn, tạo dáng cực yêu, đặc biệt là còn được mẹ cho "làm quen" với… giày cao gót mini nhìn mà cưng xỉu.

Đáng chú ý nhất trong loạt ảnh chính là đôi cao gót mini "cực slay" mà bé Bún được mẹ cho diện thử. Dù chỉ là phụ kiện chụp ảnh cho vui, nhưng màn xuất hiện này nhanh chóng khiến dân tình bàn tán rôm rả. Nhiều người thích thú để lại bình luận hài hước như: "Đúng là gen nhà hot girl, thần thái không đùa được đâu".

Dân tình xôn xao trước món phụ kiện đáng yêu mà mẹ Thanh Tâm đầu tư cho bé Bún.

Bên cạnh những lời khen về độ đáng yêu và phong cách điệu đà của bé, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc vui vẻ, ghi lại kỷ niệm đầu đời của hai mẹ con. Dù thế nào, không thể phủ nhận rằng đôi cao gót bé xíu ấy đã giúp bé Bún chiếm trọn spotlight, trở thành tâm điểm khiến cộng đồng mạng "xôn xao" vì quá đỗi dễ thương và đúng chuẩn slay từ trong nôi.

Mới 3 tháng tuổi, cô bé đã được mẹ bỉm chăm chút diện mạo kỹ lưỡng, từ trang phục truyền thống đến phụ kiện điệu đà. Ánh mắt lanh lợi, biểu cảm tự nhiên cùng phong thái "điệu rơi điệu rụng" khiến nhiều netizen phải xuýt xoa: "Mới 3 tháng mà đã thấy khí chất hot girl tương lai rồi!".

Thanh Tâm chào đón con gái đầu lòng vào tháng 10/2025, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình làm vợ, làm mẹ. Sau khi sinh con, "hot girl trứng rán" dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống mẹ bỉm sữa, từ những khoảnh khắc chăm con đời thường đến niềm hạnh phúc giản dị khi nhìn con lớn lên mỗi ngày.

Từ một cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội với vẻ ngoài xinh xắn, cá tính, Thanh Tâm giờ đây được khen ngợi ngày càng mặn mà, trưởng thành hơn trong vai trò làm mẹ. Dù bận rộn chăm sóc em bé, cô vẫn giữ tinh thần tích cực, gu thẩm mỹ chỉn chu và không quên lan tỏa năng lượng yêu đời đến người theo dõi.

Công chúa nhỏ của Thanh Tâm hiện là "nhân vật chính" trên trang cá nhân của mẹ, mỗi lần xuất hiện đều nhận về hàng nghìn lượt yêu thích. Với màn debut áo dài - cao gót từ khi còn bé xíu, nhiều người tin rằng cô bé sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nhân kế thừa trọn vẹn visual lẫn thần thái của mẹ, còn nét mặt thì chuẩn "bản sao nhí" của bố.