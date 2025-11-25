Mới đây mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chú trâu đứng ngơ ngác trên nóc công trình phụ của một hộ dân ở Đắk Lắk. Theo chia sẻ, con trâu này đã lạc lên nóc nhà trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Được biết, con trâu đứng trên mái nhà của bà Phan Thị Điệp (65 tuổi, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk). Con trâu này đã đứng đó từ khi nước lũ dâng cao hôm 19/11 và mắc kẹt suốt gần 1 tuần. Hình ảnh con trâu khiến nhiều người xót thương, mong con trâu sớm được giải cứu.

Mới đây theo thông tin trên báo Dân trí, con trâu nói trên đã được giải cứu thành công vào sáng 25/11 nhờ sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và người dân địa phương.

Con trâu đã được giải cứu thành công vào sáng nay. (Ảnh: Dân trí)

Chiều 24/11, phóng viên báo Dân trí đã tiếp cận hiện trường nơi con trâu bị mắc kẹt, ghi nhận con trâu trong tình trạng mệt mỏi, ánh mắt đượm buồn nên đã liên hệ với quân đội để tìm phương án giải cứu. Trong đêm, quân đội đã phối hợp với chính quyền và trưởng thôn để tìm chủ của con trâu, đó là ông Nguyễn Xuân Hội (48 tuổi, ở thôn Phú Hữu - xã Hòa Thịnh).

Sáng 25/11, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5 cùng ông Hội đã có mặt tại nhà bà Điệp để tiến hành giải cứu.

Ban đầu, mọi người định dùng phương án xe thùng. Song do đường vào nhà hẹp, không thể tiếp cận nên các chiến sĩ đã xếp những cuộn rơm chồng lên nhau, tạo thành lối đi để dẫn con trâu xuống. Sau gần 20 phút, con trâu sau đó đã được đưa xuống mặt đất an toàn.

Ông Hội bộc bạch, khi hay tin con trâu của mình còn sống, bản thân đã mừng rơi nước mắt vì đây là tài sản cơ nghiệp của gia đình. Trong cơn lũ vừa qua, cả đàn bò của gia đình ông Hội đã chết hết. Người đàn ông bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đế mẹ con bà Điệp và các chiến sĩ Sư đoàn 315.

Con trâu bị lạc trên mái nhà vệ sinh trong cơn lũ kinh hoàng vừa qua. (Ảnh: MXH)

Trâu lạc trên mái nhà dân trong cơn lũ

Trước đó, chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Trần Minh Vũ (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) - con trai bà Điệp cho biết khi nước lũ dâng cao, con trâu này là con trâu cái, từ nơi khác trôi dạt đến nhà mẹ của anh. Sau đó, con trâu bám víu vào một số nơi và leo lên mái nhà vệ sinh ở góc trái căn nhà. Chính nhờ mái nhà vệ sinh chắc chắn nên con trâu đã tránh được đợt lũ kinh hoàng vừa qua.

Anh Vũ chia sẻ thêm, con trâu đã đứng suốt từ ngày 19/11 và có thể đã nhịn đói suốt 3 ngày trong thời điểm lũ lụt hoành hành. Khi nước rút, anh Minh và mẹ mang rơm cho con trâu ăn mỗi sáng, cho uống nước liên tục để trâu duy trì sức lực.

Mẹ con bà Điệp, anh Minh đã cưu mang con trâu trong thời gian chờ giải cứu. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo lời anh Minh, mấy ngày vừa qua khi về nhà mẹ để dọn dẹp sau lũ, thấy anh là con trâu lại kêu. Mẹ của anh Minh thấy con trâu đáng thương nên đi gặp đội cứu hộ, chính quyền địa phương để tìm cách cứu giúp con trâu nhưng mọi người còn đang bận giúp dân nên chưa đến để mang con trâu xuống được.

Anh Vũ cũng đăng tải hình ảnh, thông tin về sự việc lên mạng xã hội để mong chủ nhân sớm tìm thấy tài sản quý giá của mình.